Maluma en aprietos: fans de K-pop aseguran que “Marinero” es un plagio

Las redes se inundaron de mensajes de desprestigio para el cantautor colombiano Maluma, luego de que un grupo de fans de la banda surcoreana GOT7 aseguraron que plagió una tonada del grupo.

Los fans indicaron que "Marinero", el reciente tema de Maluma, es muy similar a la canción "Thank you" de GOT7, por lo que comenzaron una "revolución" en redes sociales para desprestigiar al cantante.

Maluma la cago esta vez plagiando a GOT7, y por lo menos hubiera escogido otra canción pero no, decidió hacerla con la canción que ellos hicieron para las fans #PlagioAGot7 — Ilgop☀ (@54_paula) 30 de mayo de 2018 Plagio a GOT7, canción hermosa, me da rabia :) Quisiera que las fans también miraran que es un plagio, solo por eso no que lo dejen de amar ni nada, Con cuidado :) — Minciervito (@SanaTwice20) 25 de mayo de 2018

En varios mensajes indican que es una falta de respeto que el cantante utilice esta tonada pegajosa y haga creer que él la inventó.

Pensó que no nos íbamos a dar cuenta? hay que hacer respetar el trabajo de nuestros chicos.

A pesar de lo fuerte que podría ser esta acusación, ni la banda surcoreana ni Maluma han hablado al respecto.

