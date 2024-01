Margot Robbie dice adiós al rosa y viste de rojo en los Critics Choice Awards

En una noche donde destacaron la sencillez y el glamour lejos de la extravagancia, las estrellas de la escena internacional, desfilaron por la alfombra roja de la 29 entrega de los Critics Choice Awards, donde será reconocido lo mejor del cine y la televisión.

Para sorpresa de todos, Margot Robbie, protagonista de “Barbie”, película que lidera la lista de nominaciones, decidió no vestir de rosa con una prenda inspirada en alguna de las icónicas muñecas de la firma Mattel, como lo ha hecho en todas sus presentaciones, sino que ahora se decantó por un vestido rojo de la firma Balmain.

Deja a un lado el rosa / AFP

La gala fue confeccionada en corte siena, de strapless con incrustaciones en forma de rosas a la altura del escote; el vestido largo contó con un gran ruedo largo al piso.

Una de las primeras en llegar a la cita fue la cantante Dua Lipa quien está nominada a Mejor Canción por "Dance The Night Away", junto a "What Was I Made For" de Billie Eilish.

Dua Lipa / AFP

En esta ocasión Lipa portó un entallado vestido strapless, corte sirena, color borgoña, compuesto por brocados en relieve, el cual combinó con unos artes de brillantes.

Una vez más, las celebridades demostraron que el rojo está en tendencia, siendo la actriz de “Oppenheimer”, Emily Blunt quien también lo lució con gran estilo, en un vestido de escote asimétrico que dejaba al descubierto la parte izquierda del hombro, mientras que en el parte superior del hombro derecho resaltaba una flor de la que surgía el diseño, confeccionado en tela brillante.

Emily Blunt / AFP

El negro continúa siendo uno de los protagonistas de las alfombras rojas, siendo la actriz Meg Ryan quien lo portó con toda elegancia, con un vestido de tela con brillos tipo strapless.

Meg Ryan / AFP

La actriz de “Lessons in Chemistry”, Brie Larson, llevó un elegante vestido también en negro con capa de tul de la firma Prada.

Jodie Foster, Angela Bassett, Ava Phillippe y Reese Witherspoon se unieron a la lista de las que se decantaron por formalidad y sobriedad del tono oscuro.

Por el contrario hubo quienes optaron por la pulcritud del blanco, siendo Taraji P. Henson, la actriz de “The Purple” una de las que lo llevó en un vestido con abertura en la pierna.

Taraji P. Henson / AFP

Fuera de lugar

Sandra O, la actriz de “” llevó un vestido blanco detambién optó por la ausencia de color con vestido blanco de Molly Goddard con un clutch rojo Tabayer.

Como en toda alfombra de premiaciones, no faltaron los atuendos poco favorecedores tanto para la imagen de quien lo portó como para la ocasión.

En esta noche tocó a Bel Powley la actriz de “The Diary of a Teenage Girl” colocarse en la mira de los críticos de moda más exigentes con un traje con falda texturizada en color blanco de Chanel, de falda corta que no le favorecía en nada a su estatura y fisonomía.

Bel Powley / AFP

Lionel Boyce, actor de “The Bear” desentonó por completo con un look casual con gorra y chamarra.

Aunque formal, y de concepto andrógino, pero poco atinado, Bella Ramsey, actriz de “The Last of Us” llevó un traje estampado con corbata de Thom Browne.

Lionel Boyce / AFP

Natasha Lyonne actriz de “Poker Face” llevó un look en negro, compuesto de falda con brillos sujetada con tirantes que aportó un toque entre formal y desenfadado a la pasarela del galmour.

Natasha Lyonne / AFP

Ariana Greenblatt, actriz de “Barbie” estuvo fuera de tono con un look en blanco y negro de Louis Vuitton compuesto por un corset largo de tirantes y una falda de pliegues.