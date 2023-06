María Elena Ríos explota contra Poder Prieto y Tenoch Huerta: "es un depredador"

Tenoch Huerta vuelve a estar en la polémica luego de que Maria Elena Ríos explotara en su contra y del colectivo Poder Prieto.

Todo comenzó cuando la saxofonista dio a conocer que un programa con el nombre de "El Feisbuk de la Malinche" realizó la publicación de un podcast en el que ella había participado sin su autorización.

Además, reveló que tampoco le habían pagado por haber formado parte del episodio publicado.

A través de su cuenta de Twitter, Elena Ríos también externó su molestia pues tampoco le habían pagado por haber formado parte del episodio publicado.

Oye MARCA de @poderprieto_mx

NO TIENEN CONSENTIMIENTO en difundir un material que no me quisieron pagar y que así como este, en varios me explotaron para trabajarles gratis.



¿No aprenden verdad?

Aparte de violentos por defender al DEPREDADOR de @TenochHuerta, explotadores. pic.twitter.com/zeub6uEthv — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) June 8, 2023

Otra de las cosas que la activista denunció fue que anteriormente ella formó parte de Poder Prieto, sin embargo, se llevó una muy mala experiencia asegurando que "sólo la explotaron para que trabajara gratis".

De igual forma, señaló que dentro de la organización se portaron groseros con ella en algún momento que tuvieron diferencias y que los miembros del colectivo defendieron de manera violenta al actor.

¿Qué dijo Tenoch Huerta y Poder Prieto sobre Elena Ríos?

Por su parte, el colectivo Poder Prieto uso sus redes sociales para responder con un breve mensaje.

En su cuenta de Twitter, la organización liderada por Maya Zapata se justificó diciendo que ellos no habían producido el podcast en el que había participado la saxofonista, por lo que no era su responsabilidad el haberlo compartido sin su autorización.

El contenido hecho por Poder Prieto está marcado como tal y anunciado en nuestras redes como contenido nuestro desde el momento de su publicación. — Poder Prieto (@poderprieto_mx) June 9, 2023

A diferencia de Poder Prieto, Tenoch Huerta no ha emitido ninguna declaración al respecto.