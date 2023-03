La saxofonista María Elena Ríos tendrá su propio cachito de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional develará este jueves en el Complejo Cultural Los Pinos el cachito que dedicará a María Elena Ríos, saxofonista oaxaqueña sobreviviente de un ataque con ácido en 2019.

"Gracias lotenal por contribuir en hacer visible al pensamiento; al arte. Pero también la visibilidad de las luchas que tenemos las mujeres en este país", dijo la artista en su perfil de Twitter.

Gracias @lotenal por contribuir en hacer visible al pensamiento; al arte. Pero también la visibilidad de las luchas que tenemos las mujeres en este país 🔥.



La debelación del cachito de la lotería será el jueves 2 de marzo en @cc_lospinos a las 13hrs.#NoMásÁcido #LeyMalenaVa pic.twitter.com/Wglbgb1ThY — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) March 1, 2023

En el diseño del cachito se muestra a Elena Ríos sosteniendo su instrumento, en el cual se lee la frase: "no es territorio, es barrio, no es ruido, es canto, no es alboroto, es lucha...". Éste será sorteado el próximo 5 de marzo y tendrá un valor de 20 pesos.

Lotenal dedicará "cachito" a María Elena Ríos | Foto: cortesía @_ElenaRios

Desde su cuenta de Instagram también expresó su agradecimiento a la Lotería Nacional por visibilizar "una lucha que necesitamos todas las mujeres del país".

En septiembre de 2019 la saxofonista sufrió un intento de feminicidio con un ataque con ácido sulfúrico que le dejó marcado el cuerpo, esto a manos de Antonio Vera Hernández, hijo del exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal, con quien mantuvo una relación llena de violencia.

La activista y artista ha mencionado en diversas ocasiones que vive con temor de salir a las calles y encontrarse con su agresor, sin que nadie haga algo al respecto.

“Cada que recorro las calles imagino que está cerca o estuvo ahí, como aquel día en que lo vi y nadie quiso hacer el esfuerzo siquiera por detenerlo. Sé que recorre las calles como un civil inocente, pero no lo es”, reiteró.