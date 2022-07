El amor prohibido de María Félix: así fue la historia con su hermano José Pablo

Mucho se ha hablado de las parejas y esposos de María Félix, hombres que sin duda se ganaron el corazón de la Doña y terminaron compartiendo parte de sus vidas con ella.

La actriz era firme cuando se trataba del amor y sabía perfectamente lo que quería como mujer y lo conseguía, sin embargo, hay una historia en la que María no logró tener a ese amor que tanto anhelaba y que incluso fue prohibido para ella. Su nombre fue José Pablo y hoy te contamos por qué terminó siendo el amor imposible de la última diva de México.

¿Quién fue José Pablo?

José Pablo Félix Güereña fue el hermano de la Doña y según el libro Acuérdate María, una combinación entre novela y biografía de Sergio Almazán, la actriz siempre tuvo un profundo amor por él, tanto que en algún momento su familia comenzó a sospecharlo y para evitar que esa relación creciera tomaron una decisión.

Fue en una entrevista con Enrique Krauze, que la artista habló por única ocasión lo que sentía por su hermano

"Mi madre se dio cuenta de que mis relaciones con Pablo no eran como las de todos mis hermanos y nos comenzó a separar. No podía estar mucho tiempo cerca de él, sentarme en sus piernas o treparme a su espalda porque ella se ponía furiosa. Los juegos que habían sido naturales en nuestra niñez ya no le gustaban”.

Juan Pablo fue obligado a ir al Colegio Militar para poner tierra de por medio entre ambos, pero pese a ello, el cariño que María le tenía nunca se apagó, su partida solo destrozó el corazón de la diva y terminó por quebrantar la relación que tenía con su familia, la cual terminó por darle la espalda.

María siempre lo describió como un gran hombre, galante y con muchas cualidades.

"Era un dios de guapo: moreno, con el pelo rubio veteado por el sol y un lunar junto a la boca idéntico al mío. Le decíamos 'El Gato' porque tenía los ojos muy claros, casi amarillos. Cantaba y tocaba la guitarra como los mismísimos ángeles.

"Al verlo con su uniforme militar, yo pensé en buscarme un muchacho como él, que tuviera su piel y sus ojos, pero que no fuera mi hermano. Era una tontería, porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor".

¿Cómo murió el hermano de María Félix?

La versión oficial señala que el hermano de María Félix se suicidó después de ser enviado al Colegio Militar de Popotla debido a una fuerte depresión.

En aquel momento, el colegio informó que se había dado un tiro en la cabeza, perdiendo la vida en 1929, pero hubo una escritora que reveló una historia completamente diferente.

Martha Zamora, autora de Heridas. Amores de Diego Rivera, relató en este libro que el hermano de María Félix fue asesinado en la Navidad de 1937 dentro de la escuela militar.

Tuvieron que pasar 80 años para que la investigación que hizo la escritora pudiera dar a conocer que en realidad José Pablo había sido asesinado en la Navidad de 1937 dentro de la escuela militar.

"El médico forense lo describió como un "homicidio", algo que omitieron en el acta de defunción. El papel dice además que José Pablo tenía un golpe en un ojo y un disparo en el pecho a corta distancia, "lo que induce a asumir que el agresor era una persona conocida de la víctima", explica Zamora.

Pese a las evidencias demostradas por el Ministerio Público, el procurador de justicia en el Distrito y Territorios Federales (equivalente al Fiscal General del país) ordenó que no se le realizara la autopsia al cadáver.

"Fue solicitado por un alto personaje del Gobierno y el cadáver se llevó al Hospital Militar, según lo que dice un artículo de prensa esa misma noche, sin firma. De ahí, a enterrarlo.

"Llama la atención la premura con que se llevó a cabo todo el trámite, su entierro inmediato pese a la muerte por herida de arma de fuego", detalla la escritora.