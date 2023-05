Matthew Lawrence sufrió acoso por parte de un director de cine: "me pidió que me quitara la ropa"

El actor Matthew Lawrence, conocido por su papel en la serie Boy Meets World y en la película Mrs. Doubtfire donde comparte reparto con la fallecida estrella Robin Williams, declaró que sufrió acoso sexual por parte de un director de cine.

Fue en el podcast Brotherly Love donde detalló que para obtener un papel en una de las películas de Marvel, un director ganador de un Oscar le pidió que se quitara la ropa para tomarle fotos y al no acceder, Lawrence fue despedido por su agencia.

“Yo perdí a mi agencia porque yo fui al cuarto de un hotel, no puedo creer que ellos me hayan enviado, de un importante director ganador de un Oscar, quien apareció en una bata y me pidió quitarme la ropa y dijo que necesitaba tomarme fotos de mí y luego si yo hacía x, y z, sería el próximo personaje de Marvel. No lo hice y mi agencia me despidió”, dijo.

Durante el programa, Matthew Lawrence detalló que esa no fue la única vez que estuvo en circunstancias similares, sobre el acoso sexual en la industria del cine, agregó que cuando sucede hacia hombres, el tema no suele ser tocado en el famoso movimiento "Me Too", por lo que recordó la situación que vivió el actor Terry Crews.

“Terry Crews lo reveló y la gente se burló de él, la gente no lo apoyó, lo echaron fuera porque es un hombre que representa la masculinidad y creo que la sociedad está menos lista para escuchar esta situación viniendo de hombres que de mujeres”, agregó.

Asimismo, detalló que ha estado en producciones donde escuchó historias sobre actrices a las que "les han dado trabajo por su apariencia o porque salieron a tomar unas copas con ellos (los directores), es algo real".