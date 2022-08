Mau Nieto demanda a mujer que lo acusó de abuso sexual

Mau Nieto reapareció en redes sociales y dio a conocer que demandó a Melissa Yamel, la mujer que lo acusó de supuesto abuso sexual.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven volvió a negar las acusaciones en su contra y aseguró que "la verdad saldrá a la luz".

“El día de ayer (29 de agosto) ejercí mi derecho a defenderme y puse una demanda en contra de la persona que me acusó por hechos falsos en sus redes sociales, yo espero que se haga justicia así como toda la gente lo mencionaba en redes sociales”, mencionó.

Señaló que las declaraciones de esta persona han cambiado su vida por completo.

"Esto acudió por completo mi vida no solo de manera emocional y social sino que ya hubo afectaciones y repercusiones de manera laboral”, agregó el comediante.

Afirmó también estar consciente de la imagen pública que el mismo ha creado, pero que esa forma de ser no tiene nada que ver con su verdadera personalidad.

“Contenido de fiesta, de alcohol, los contenidos que hago siempre tienen que ver con alcohol, con el exceso, pero eso no significa que yo sea una mala persona ni mucho menos que todo lo que se diga de mí en redes sociales tiene que ser creíble, una cosa es mi estilo de vida y otra cosa muy distinta es que se me acuse de ser un abusador que no soy”.

Asimismo, se dijo sorprendido sobre cómo se puede arruinar la vida de a persona sin cuestionar la versión de la supuesta víctima.

"Lo que no podemos permitir es que se hagan cancelaciones o juicios en redes sociales sin ningún tipo de prueba o sustento, porque si lo que queremos es hablar de justicia, se debe buscar a las instituciones encargadas de juzgar los actos de las personas, no en redes sociales", apuntó.

Finamente, el influencer mencionó que tiene 10 años intentando fortalecer su carrera y que nunca ha intentado destruir el trabajo de otros, por lo que invitó a la gente para ir a denunciar a las instituciones y no hacer solamente señalamientos públicos que puedan repercutir de forma irreparable.