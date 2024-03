Megan Fox rompe con Machine Gun Kelly: “Pero siempre voy a estar atada a él”

Megan Fox y Machine Gun Kelly rompieron su compromiso luego de dos años de estar comprometidos. La noticia fue confirmada por la misma actriz durante una plática en el podcast Call Her Daddy.

Fox no quiso dar detalles de los términos de su relación con Machine Gun Kelly, pero aseguró que es el amor de su vida.

"De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Así que por ahora no creo tener que hacer ningún comentario sobre el estado de la relación en sí. Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi alma gemela y que siempre voy a estar atada a él", dijo Megan según la revista Hola!.

OMG! Megan Fox revela que tuvo un aborto espontáneo en libro de poemas: tengo que decir adiós

Megan Fox y Machine Gun Kelly bebieron su sangre

Megan y Machine comenzaron a salir en septiembre de 2020, su noviazgo estuvo rodeado de polémica y mucha intensidad. Al grado de ambos beber su sangre como un pacto de amor.

"En julio de 2020 nos sentamos debajo de este árbol. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período tan corto y frenético (...) y luego bebimos la sangre del otro”, dijo la protagonista de “Diabólica tentación”.

En el mismo podcast, Fox dijo que le sorprendió que los medios relacionaran ese momento como una especie de ritual satánico, pues sólo bebieron unas gotas de sangre.

@callherdaddy Megan is setting the record straight about drinking MGK’s blood. Daddy Gang, pick one in the comments below: a drop of your soulmate’s blood VS a strangers sperm in your mouth 😭😂 ♬ original sound - Call Her Daddy

“Supongo que el haber bebido la sangre del otro puede llevar a la gente a imaginarnos con un cáliz en plan Juego de Tronos”, dijo entre risas.

Otro de los momentos más peculiares del compromiso entre Megan y Gun Kelly fue el anillo de espinas que la celebridad recibió por parte de su entonces prometido.

El cantante explicó en su cuenta de Instagram que él se había encargado del diseño junto a Stephen Webster y además, la pieza tenía “bandas magnéticas de espinas", algo que explicaría después a la revista Vogue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por colson xx blonde don (@machinegunkelly)

“Diseñé con Stephen Webster para ser dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) colocados en dos bandas magnéticas de espinas que se juntan como dos mitades de la misma alma formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, se leía en la publicación.

Para Machine Gun Kelly, las púas en el anillo lastimarían la piel de Megan si ésta decidiera quitárselo, pues según el artista “el amor es dolor”.

Cuando el mecanismo del anillo se viralizó, muchos seguidores de la actriz señalaron que eso era algo “tóxico” y que el amor no debería relacionarse con “posesión” o “dolor”.