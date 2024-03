Drake Bell narra el infierno que vivió en Nickelodeon tras abuso sexual

Drake Bell reveló más detalles sobre el abuso sexual que sufrió de Brian Peck cuando era menor de edad y comenzaba su carrera como estrella de Nickelodeon, así como la relación que mantenía con su abusador.

Recientemente se estrenó Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la docuserie de Investigation Discovery en la que las estrellas infantiles de los años 90 y 2000 narran sus experiencia al grabar series, algunas de ellas bajo la dirección de Dan Schneider, quien tiene acusaciones por acoso y abuso sexual.

En uno de los episodios, Bell detalla que su relación con Brian Peck, quien se desempeñaba como entrenador de diálogo de Nickelodeon, inició mientras grababan “The Amanda Show” porque compartían intereses.

“Brian y yo nos hicimos muy cercanos porque teníamos los mismos intereses”, explicó.

OMG! Drake Bell confiesa que fue víctima de abuso sexual por un empleado de Nickelodeon

De acuerdo con el actor, él iba a la casa de Peck incluso a dormir porque logró ganarse su confianza, hasta que todo cambió.

"Estaba durmiendo en el sofá como siempre, y me desperté. Abrí mis ojos y ahí estaba él, abusando sexualmente de mí. Me congelé y me quedé completamente en shock, no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar. Tampoco sabía cómo salir de esa situación".

Según su testimonio, tras lo sucedido llamó a su mamá para que fuera a recogerlo pero no dejó de ir a la casa de Peck porque no quería responder a la pregunta de por qué ya no quería hacerlo.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Además, señaló que su abusador se disculpó y le dijo que jamás volvería a hacerlo, aunque las cosas solo empeoraron.

“Cada vez que tenía una audición o cualquier momento en el que necesitaba trabajar en el diálogo, terminaba en la casa de Brian. Y se puso peor y peor. No tenía salida”.