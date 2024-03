¿Quién es Brian Peck, el presunto agresor de Drake Bell en Nickelodeon?

Drake Bell reveló recientemente que fue víctima de abuso sexual cuando tenía 15 años y era una de las estrellas de Nickelodeon.

El actor que dio vida a Drake Parker en la famosa serie Drake & Josh, dijo que su agresor es Brian Peck, quien era entrenador de diálogo de Nickelodeon.

La estrella de 37 años no especificó que clase de abuso sufrió, aunque se espera que lo haga en el documental "Quiet on Set".

¿Quién es Brian Peck?

Brian Peck es un hombre de 63 años que trabajó en distintas series de Nickelodeon como "The Amanda Show" y "All That".

En 2003 fue arrestado por más de 12 cargos relacionados a abuso sexual en contra de un menor del cual no se supo su identidad.

De acuerdo con Variety, en aquella ocasión "Peck no refutó los cargos, que incluían realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años".

Finalmente, Brian Peck fue sentenciado a 16 meses de prisión en 2004 y fue obligado a registrarse como delincuente sexual en octubre de 2004.

El empleado de Nickelodeon no es el único de la cadena que ha sido acusado por abuso sexual hacia menores, pues Dan Schneider, productor de la cadena también fua acusado por actrices como Amanda Bynes y Jennette Mccurdy