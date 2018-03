Morrissey se presentará en Sale el Sol y las redes ¡no pueden creerlo!

El cantante británico Morrissey se presentará el día de mañana jueves en el programa matutino Sale el Sol, lo que ha generado polémica en las redes sociales.



Muchos saben que el exvocalista de The Smiths suele ser algo especial al momento de conceder entrevistas, situación por la que el asombro de los cibernautas fue mayor.

El programa de revista matutino anunció en sus redes sociales que Morrissey estaría ahí, realizando una dinámica para que sus seguidores les dijeran qué podían preguntarle al intérprete de Suedehead, lo que generó miles de comentarios.

Entre estos se pueden leer opiniones como "No le pregunten nada, sólo déjenlo cantar en vivo", "¿Por qué se le ocurrió aparecer en ese programa?" o "No sé, pero por lo que más quieran no lo vayan a hacer enojar o sentir incómodo porque capaz cancela en el Vive", lo que generó un gran debate.

Y es que Sale el Sol, conducido por Luz María Zetina, Mauricio Barcelata, Paulina Mercado, Carlos Arenas y Roberto Carlo, suele ser conocido por hablar de temas de la farándula, tips para cocinar o juegos para entretener a los televidentes, pero no es un programa especializado en música, razón por la que sorprendió tanto la visita de su invitado.

Recordemos que Morrissey se encuentra en la Ciudad de México ya que participará este sábado 17 de marzo en la 19 edición del Vive Latino.