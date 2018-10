Netflix revive tu adolescencia con ¡el regreso a Hannah Montana!

You get the best of both worlds

Ya podrás rockear el himno de toda Smiler a través de la plataforma de streaming Netflix, la cual tendrá disponibles las temporadas de la vida secreta detrás de la cantante Hannah Montana.

Las redes sociales estallaron tras la noticia, especialmente las fans de la protagonista Miley Cyrus, conocidas como Smilers.

Cómo aprovechar mi insomnio:



- Leer lecturas pendientes de la u✖️



- Ver hannah Montana porque ya está en Netflix ✔️✔️✔️✔️✔️✔️ — Moscoso (@moscoso28_) October 15, 2018

Ya está Hannah Montana en Netflix, repito YA ESTÁ HANNAH MONTANA EN NETFLIX! pic.twitter.com/uZK8Owf0CE — Mónica Stephania (@fanniflores8) October 15, 2018

Me acabo de enterar que pusieron Hannah Montana en Netflix, chau vida social — Pili💫 (@pili_barreraa) October 15, 2018

La serie se estrenó en Disney Channel el 24 de marzo de 2006 y su éxito fue tal que le valió al canal las calificaciones más altas de su historia.