Un ojo en riesgo y costillas rotas: el estado de salud de Paola Suárez tras agresión de su prometido

Luego de que se diera a conocer que la influencer Paola Suárez se encontraba hospitalizada, fue ella quien desde sus redes sociales, confirmó que la golpiza por la que fue internada fue propinada por su prometido.

"No entiendo porque fue todo esto si sabes que te quiero mucho nos comentaron que estoy apunto de perder el ojo me quebrante 2 costillas, me agarraste a patadas en el suelo nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", fue lo que escribió en su cuenta de Instagram.

Un día antes, Paola Suárez había compartido que su novio le había pedido matrimonio cuando ella se encontraba en una reunión con sus amigas. Horas después, la influencer Wendy Guevara relató en un video que todo ocurrió a raíz de una pelea entre Paola y su prometido.

Las redes sociales de una de "Las perdidas", rápidamente se llenaron de comentarios de sus seguidores deseándole justicia y pronta recuperación.

"Por favor, nunca regreses con esa persona, nadie que te quiera te haría eso preciosa, entiendo tu dolor, tu confusión y lo que estás pasando pero por favor no regreses, ese tipo merece fundirse en la cárcel" y "Paola espero que te puedas salir de esta, Esperamos que la justicia se haga a cargo o si no ya sabes que el público lo hará", son algunos comentarios que recibió.

Como parte de las acciones para proteger, garantizar e impulsar una cultura de respeto de los derechos humanos de la población LGBTI+, la Procuraduría General de la República (PGR) en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), elaboraron el Protocolo Nacional LGBTI+, aprobado en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 2017.

Según el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) la mitad de las personas trans que reportaron violencia, señaló que ésta provino de algún o alguna familiar.

La organización Transgender Europe registró 337 casos de asesinatos transfóbicos en todo México entre enero de 2008 y septiembre de 2017.