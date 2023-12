Paris Hilton y su temor a los pañales: la socialité no cambió a su bebé durante un mes

Paris Hilton se encuentra viviendo una de las etapas más bellas, pero al mismo tiempo más difíciles de su vida: la maternidad.

Fue el 24 de enero de este. año que Phoenix llegó a la vida de la socialité y su esposo Carter Reum, convirtiéndolos en padres primerizos, sin embargo, Hilton ha confesado que para ella ha sido complicado el hecho de ser mamá pues hay muchas cosas a las que le tiene temor por ser desconocidas.

En su más reciente episodio del reality show "Paris in Love", la famosa herdera reveló que el hecho de cambiar pañales ha sido una de las cosas que más le ha costado hasta el punto de que durante un mes no pudo cambiarle el pañal a su pequeño pues "tenía miedo".

"¿Debería aprender a cambiarle el pañal?... Dije que no lo haría en mi cumpleaños, pero lo haré por ti. Tengo miedo, pero lo que sea por Phoenix", dijo Paris.

Así que luego de aceptar que tení que aprender y dejar de lado su temor, Hilton fue guiada por su hermna Nicky y por la niñera de familia; ambas ayudaron paso a paso y le explicaron sobre cómo ajustar el pañal sin apretar demasiado y verificar que las partes delantera y trasera estuvieran colocadas de forma adecuada.

Incluso su hermana, quien ya tiene más experiencia al ser mamá de tres niños, le dijo a su hermana que necesitaba hacer las paces con la maternidad para poder hacer este tipo de cosas que muchas veces no son del todo glamorosas, pero aún así debe aprender a hacerlas.

"Con la maternidad tienes que ensuciarte un poco las manos", fue lo que Paris contó que le dijo su hermana.

¿Por qué Paris le puso Phoenix a su bebé?

Con respecto al nombre de un niño, la socialité se sinceró hace tiempo con su público y confesó que había sido muy dificil pensar en un nombre con tema de algún país.

"Es difícil pensar en un nombre de niño que tenga ese tema. Me encanta viajar y me encantan los nombres exóticos. Creo que es lindo que todos tengan nombres de ciudades.

"Estaba pensando en todos mis lugares favoritos, como Ibiza, pero sería un nombre extraño. ¿Las Vegas? Me encanta Las Vegas, pero no lo sé. ¿Aspen? No", dijo Hilton.

Entonces después de mucho pensar, el nombre para su primer hijo llegó y con un significado muy poderoso para ella.

"Hace más de una década, pensé en este increíble nombre. Es un nombre tan hermoso, es tan único, no es solo una ciudad, sino que también tiene otros significados que son simplemente hermosos: Phoenix.

"Phoenix tiene algunos buenos puntos de referencia de la cultura pop, pero lo más importante, es el ave que resurge de las cenizas para volar nuevamente. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo vienen y van en nuestras vidas", explicó.