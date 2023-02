Paris Hilton revela el nombre de su bebé y explica su poderoso significado

El pasado 24 de enero la socialité Paris Hilton dio a conocer el nacimiento del bebé que tuvo con su esposo Carter Reum, el cual fue mediante un embarazo subrogado.

La estrella contó en una entrevista el mes pasado que había iniciado un proceso de fecundación in vitro durante la pandemia con su marido, un empresario con el que se casó en 2021.

Lee también: Britney Spears y la noche que su mamá le pegó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan

A través de su cuenta de Instagram, la famosa heredera publicó una tierna imagen donde se observa su mano tomada por la manita de su pequeño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton)

Tanto Hilton como su esposo habían mantenido en privado los detalles sobre la llegada de su hijo, incluso decidieron no contarle nada a sus familias hasta que ambos decidieran revelarlo de manera oficial pues de acuerdo con Paris, toda su vida siempre ha sido pública y en esta ocasión quería reservarse algo para ella y su pareja.

"Toda mi vida ha sido tan pública. Nunca he tenido nada para mí. Decidimos que queríamos tener toda esta experiencia para nosotros solos", dijo Hilton a Harper's Bazaar a principios de este mes.

Ahora, la celebridad tomó la decisión de dar a conocer el nombre de su hijo a través de su podcast This Is Paris.

Al principio señaló que si hubiera sido niña, le hubiera puesto London: "Simplemente creo que suena lindo: París y London".

¿Cómo se llama el hijo de Paris Hilton y qué significa?

Pero con respecto al nombre de un niño, la socialité se sinceró con su público y confesó que había sido muy dificil pensar en un nombre con tema de algún país.

"Es difícil pensar en un nombre de niño que tenga ese tema. Me encanta viajar y me encantan los nombres exóticos. Creo que es lindo que todos tengan nombres de ciudades.

"Estaba pensando en todos mis lugares favoritos, como Ibiza, pero sería un nombre extraño. ¿Las Vegas? Me encanta Las Vegas, pero no lo sé. ¿Aspen? No", dijo Hilton.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paris Hilton (@parishilton)

Entonces después de mucho pensar, el nombre para su primer hijo llegó y con un significado muy poderoso para ella.

"Hace más de una década, pensé en este increíble nombre. Es un nombre tan hermoso, es tan único, no es solo una ciudad, sino que también tiene otros significados que son simplemente hermosos: Phoenix.

"Phoenix tiene algunos buenos puntos de referencia de la cultura pop, pero lo más importante, es el ave que resurge de las cenizas para volar nuevamente. Quiero que mi hijo crezca sabiendo que el desastre y el triunfo vienen y van en nuestras vidas", explicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Con respecto al nombre completo del pequeño Phoenix, Paris destacó que eligió Barron como su segundo nombre en honor a su abuelo.

"Su segundo nombre es Barron, en honor a mi abuelo Barron Hilton. Siempre fue mi mentor y admiraba mucho a mi abuelo y éramos muy cercanos y lo extraño todos los días", concluyó.