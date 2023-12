Peso Pluma conquista TikTok: "La Bebé (Remix)" fue la más escuchada en México durante 2023

Nuevamente Peso Pluma sigue conquistando los rankings de distintas redes sociales, ahora TikTok dio a conocer que “La Bebé (Remix)” fue el tema más escuchado en México durante este 2023. Detrás viene “Ella Baila Sola”, también de la Doble P, la primera en colaboración con Yng Lvcas y la segunda con Eslabón Armado.

Cabe mencionar que, a nivel mundial, “La Bebé (Remix)” del cantante mexicano, ocupó el lugar número seis del top 10.

Otros mexicanos como Kenia Os y Carin León, también se colaron dentro del ranking nacional gracias a temas como “Malas decisiones” y “Primera Cita”, en los lugares 5 y 8, respectivamente.

Cultura #NORMAL | Regional mexicano: ¿furor global o espejismo?

Estos temas hicieron frente a canciones como las de Shakira, con su colaboración con Bizarrap para la Sesión 53, la colaboración con Karol G para “TQG” y “Acróstico”, tema que aborda el amor que le tiene la colombiana a sus hijos Sasha y Milán.

En el rubro internacional, “Cupid – Twin Ver – Sped Up Version” del grupo de K-Pop Fifty Fifty se coronó como el tema con más millones de creaciones, dejando en segundo lugar la canción “If We Ever Broke Up”, de Mae Stephens y en tercero “Collide (more speed up)”, con Justine Skye.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“TQG”, dueto de La Bichota y Shakira se posicionó en el lugar número 9 del ranking, mientras que “Makeba”, de Jain en la décima posición.

EL REINO DE KIMBERLY LOAIZA

Por otro lado, en cuanto a los artistas más populares que se apoderaron de la plataforma en México destacan Kimberly Loaiza, Kenia Os, Kunno, JD Pantoja, Sofi Mata, entre otros.

A nivel mundial, la influencer Kimberly Loaiza encabeza el conteo, dejando en segunda posición a Selena Gómez, seguido de Blackpink y BTS; las colombianas Karol G y Shakira se posicionaron en los lugares 7 y 10.

ENTRETIENEN Y HACEN REÍR

TikTok ha crecido de manera exponencial como una plataforma para muchos nuevos creadores de contenidos; un ejemplo de ello fue la rápida popularidad que tuvieron Turbulence Drag Queen y La Burrita Burrona, un dúo LGBT+ enfocado en crear comedia a través de charlas, dinámicas y juegos.

Otros de los que se han popularizado fueron las ocurrencias de Jezzini (@Jezzzini), las frases icónicas de Don Silverio (@donsilverio_gu), los tips de maquillaje de Doris Jocelyn (@dorisjocelyn) y las experiencias de las gemelas más famosas de la plataforma (@arayfer_hernandez).