Piqué y Clara Chía se defienden; demandan al paparazzi Jordi Martín y se van a juicio 

Los constantes enfrentamientos entre Gerard Piqué y el paparazzi que durante años estuvo cerca de Shakira, Jordi Martín, llegaron a otro nivel, pero ahora para defender la nueva relación con Clara Chía.

Ahora, la pareja que está en la mira después de varias polémicas denunció acoso por parte de Martí. La denuncia se hizo en mayo, pero este miércoles acudieron a juicio para declarar y hacer sus exigencias.

Puedes leer también: Ni doña Florinda se atrevió a tanto: así fue la cachetada de Lucerito Mijares a Lucero

El diario La Vanguardia informó que el ex futbolista acusa al fotógrafo de acceder a una zona privada para fotografiarlo junto con su novia, pero el acusado lo niega argumentando que siempre se coloca en espacios públicos.

¿Qué pide Piqué?

El ahora streamer aparentemente no pide mucho. Solicitó que Matín se mantuviera mínimo a 3 mil metros de distancia de ellos, pero esto podría resultar contraproducente para las autoridades.

El medio citó las declaraciones del paparazzi en las que acusa que de ser aprobada esta exigencia, se estaría atentando contra la libertad de prensa.

"Si el juez ordena esa medida, será un gravísimo precedente para la profesión, para los fotoperiodistas y para la prensa en general", acusó.

OMG! Eso es violencia: Rosalía explota contra JC Reyes por publicar foto falsa de ella desnuda

Además, el paparazzi acusó que las medidas en su contra son una especie de venganza por estar de lado de Shakira en todo momento cuando la noticia de la infidelidad salió a la luz.

"Siempre me he posicionado con Shakira en los programas para Latinoamérica en los que colaboro, particularmente El gordo y la flaca. Yo creo que la inquina viene por ahí. Pero quiero dejar algo muy claro: solamente me limito a hacer mi trabajo y en este caso es fotografiar en la vía pública a un personaje muy famoso que genera millones de titulares en los medios, un personaje que despierta muchísimo interés mediático".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Piqué y Martín ya se han enfrentado personalmente y en las redes sociales acusándose mutuamente de hostigamiento e insultos. Ahora falta esperar la resolución del juez para saber a quién se le da la razón.