Shakira lanzó Acróstico con sus hijos y Piqué responde publicando nueva foto con Clara Chía

Shakira y sus hijos, Milan y Sasha, han conmovido a todos con el tema Acróstico, donde expresaron con música cómo viven este difícil proceso tras haber dejado Barcelona, España, luego de la separación de la cantante con el exfutbolista Gerard Piqué.

Tras lanzar Shakira el tema y video con muchas referencias a lo que vivió con Piqué por una década, mucho se habló en la prensa sobre la reacción del ahora presidente de la Kings League.

Incluso la prensa española filtró que Piqué no estaba enterado de la participación de Milan y Sasha en la canción, por lo que estaba molesto.

Así que la acción de Piqué -que se puede considerar como una respuesta- es la misma que cuando Shakira estrenó Music Sessions 53 con Bizarrap, donde le lanzó varios dardos sobre su relación como “me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda” o “cambiaste un Rolex por un Casio”.

En ese momento Piqué publicó su primera foto con su actual novia, Clara Chía, en Instagram, para “oficializar” su relación ante la opinión pública y una manera de respaldo ante las críticas sobre la joven de 22 años, quien se asegura fue la causante de la separación de la pareja.

Foto: Instagram 3gerardpique

Pues esta vez el exfutbolista del Barcelona lo volvió a hacer: posteó su segunda foto con Clara Chía, donde lucen muy contentos y enamorados, y al parecer ella tomó la selfie nuevamente.

Fiel a su estilo de que no le importa lo que digan sobre él, Piqué ha dejado abierta la opción de los comentarios, donde algunos fueron como “Claramente esta foto revela que ambos quieren demostrar una felicidad totalmente falsa. Herir a Shak? Ella tiene lo más hermoso, los niños y tu, la twingo!”, “siempre será la otra” y hasta un acróstico le hicieron con su nombre, diciéndole “Insensible” con un “ego desmedido”.

Las redes también notaron que el director de la empresa Kosmos no ha borrado las pocas imágenes donde está con Shakira solos o con sus hijos. “Cuando borres las fotos con Shaki, te creo las que publicas con Clara”, fue otro de los comentarios.

Así, Piqué confirma lo que declaró al periodista Gerard Romero, en una de sus pocas entrevistas donde tocó su rompimiento con la cantante colombiana, sobre que no le importan las críticas que le hagan los fans de la intérprete Estoy aquí.

“Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que yo he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero a barbaridades miles, no me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco, es gente que vete a saber tú, están ahí, no tienen vida. Qué importancia les tienes que dar, es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, expresó.

De esta manera, Piqué quiere dejar en claro que pasa por un buen momento personal, que “está súper feliz” con su nueva vida y es indiferente a lo que diga la gente.

“Que la gente haga lo que le dé la gana, dejar de molestar, siempre tenemos que dar una opinión, es como estamos juzgando a la gente”, le dijo a Romero.