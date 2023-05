El éxito de Acróstico no fue para todos: Piqué, molesto por canción de Shakira con sus hijos 

Shakira quiso mostrar a los fans lo que se vivió dentro de la familia luego de su separación en la canción Acróstico, pero no todos vieron con buenos ojos que la colombiana saliera en el video musical con sus dos hijos, principalmente Gerard Piqué.

Las opiniones sobre la aparición de Sasha y Milan se enfocaron en aplaudir el amor que Shakira demuestra, pero aunque el nuevo tema ahora no se enfocó en él, Piqué terminó muy molesto.

Puedes leer también: Los mensajes ocultos detrás del nuevo video de Shakira y sus hijos "Acróstico"

Pese a que el ex futbolista no se ha pronunciado directamente al respecto, la periodista Lorena Vázquez, del programa ”'Y ahora Sonsoles” reveló que no fue notificado de la participación de sus hijos en la canción hasta que ésta se estrenó.

"Me he puesto en contacto con el entorno del futbolista. Me aseguran que él no sabía nada, ni de manera oficial por parte de Shakira o de su equipo, ni lo sabía por parte de sus hijos", declaró.

Gossip Milan y Sasha: ¿cuál es el significado del nombre de los hijos de Shakira?

Los medios españoles acusan que era deber de Shakira avisarle a Piqué que los niños formarían parte del proyecto, ya que no solamente se ven sus rostros, sino que también muestran su talento con los instrumentos y hasta cantan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shakira (@shakira)

Pero la opinión pública, en especial los defensores de la intérprete de Antología, afirman que al ser ella quien obtuvo la custodia, no es necesario dar aviso a su ex pareja mientras se asesore legalmente para proteger a Sasha y Milan, lo cual ha hecho.

Shakira protegió a Sasha y Milan

Pilar Mané, la abogada de la cantante, contó a Europa Press que esta situación no ha generado problemas entre ambos padres, mientras que la protección de los niños no se vio afectada por Acróstico.

"Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien, y los niños están preservados en todo momento. (...) La situación está estupenda y no tengo noticias de que vaya nada mal", apuntó.

Además, cuando recién se estrenó la canción Shakira dijo que sus propios hijos fueron quienes pidieron ayudarla y colaborar.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro".