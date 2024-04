Revelan la posible causa por la que Danna Paola quiere cambiar su nombre artístico

Danna Paola continúa en el centro de la polémica desde que hizo públicas sus intenciones de cambiar su nombre artístico de Danna Paola a "Danna".

En todas sus redes sociales, la cantante se dispuso a cambiar su nombre de usuaria, sin embargo, en “X” no lo consiguió ya que otra mujer tiene el nombre de “Danna” en su cuenta.

La intérprete de "Mala Fama” pidió desde su canal de difusión en Whatsapp que la ayudaran a conseguir el uso del usuario "@danna", pero esto fue tomado por un capricho de la artista por varios de sus fans.

Gossip Danna Paola confirma que tuvo romance con Jorge López de "Élite"; él la ghosteó

Además, la internauta se negó a cederle a la cantante su nombre de usuaria a menos que le diera una fuerte suma de dinero.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (...) entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no la he podido pelear porque la señora hoy ya vió que me llamo Danna y quiere 400 mil dólares", detalló Danna.

La actitud de la usuaria no fue bien tomada por otros seguidores de Danna Paola, por lo que artista pidió que no atacaran a la mujer, pues podría ser contraproducente para ella. Al final, la famosa optó por cambiar tu nombre en X a "dannajustdanna".

¿Por qué Danna Paola quiere cambiar su nombre?

A través de X, se ha desatado una teoría sobre la verdadera causa por la que Danna Paola busca cambiar su nombre a “Danna”.

Se trata de una supuesta pelea con su ex manager por un contrato donde se habría manipulado a la cantante para entregarle a Sandra Sherezada Roldán el 30 por ciento de todas sus ganancias bajo el nombre de Danna Paola.

El trasfondo del cambio de nombre artístico de Danna Paola a Danna:



Manipulado & engañado por su antigüa manager Sandra Sherezada Roldan. Sigue el hilo: pic.twitter.com/NcpyBsaE2t — mandrágora🇧🇷 (@reinaversatil) April 26, 2024

Esta situación estaría detrás de un conflicto legal entre Sherezada Roldán, Danna Paola y Universal Music que ahora es la disquera de la cantante.