¿Danna Paola prefiere España? Fans se molestan por su respuesta

Los seguidores de Danna Paola de nuevo se encuentran furiosos con la cantante pues al parecer prefiere España que México.

En varias ocasiones, Danna ha manifestado el cariño que siente por España, donde encontró grandes amigos y vivió varios meses mientras grababa la serie Élite. De hecho ha contado que ama México, pero le gustaría vivir en Madrid.

Sin embargo, en esta ocasión algunos seguidores que ya la tienen en la mira por sus recientes polémicas, dijeron que su nueva declaración solo confirmó lo que muchos sospechaban e interpretaron sus palabras como una falta de amor a su país.

¿Qué dijo Danna?

Durante una entrevista para la estación de radio chilena FMDOS 98.5, los conductores le dijeron a Danna que finalizarían con una ronda rápida de preguntas para que eligiera lo que prefería entre dos opciones.

Una de las preguntas fue “¿México o España?”, a lo que de inmediato respondió “España”.

De inmediato, el video se viralizó y los usuarios de redes sociales contestaron de manera negativa a su repuesta.

"Alguien dígale que se ayude un poquito", "me caí mejor como María Belén" y "no Paola no, con México no" son algunos de los comentarios.

Otras polémicas recientes de Danna

Desde hace varios días, las críticas contra Danna no han parado. Primero fue acusada por incentivar el acoso de sus fans contra una usuaria de la red X que tenía un arroba que ella quería.

"Se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter (...) entonces la señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no la he podido pelear porque la señora hoy ya vió que me llamo Danna y quiere 400 mil dólares", detalló la intérprete de "Oye Pablo".

Aunque se disculpó diciendo que no fue su intención que acosaran a la usuaria, varias personas no perdonaron su actitud y dijeron que fue solo por berrinche.

Posteriormente encontró una solución al problema.

Poco después de dicho acontecimiento, también fue atacada en redes por supuestamente plagiar el trabajo de la cantante Lali Espósito en su canción "Childstar".