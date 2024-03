¿Quién es Anant Ambani? El hindú que contrató a Rihanna para cantar en su preboda

Rihanna fue la estrella principal de amenizar la pre-boda de Anant Ambani y Radhika Merchant, la pareja originaria de la India tiró la casa por la ventana con una lista de 1200 invitados.

A través de redes sociales, se dieron a conocer las fotografías del magno evento que le han dado la vuelta al internet, pues la joven pareja proviene de las familias más poderosas del mundo.

Gossip Desde Itatí Cantoral hasta Laura Bozzo, conoce a los integrantes de MasterChef Celebrity México 2024

La familia Ambani contrató a 21 chefs para dirigir los diversos menús de los tres días de celebración del futuro enlace matrimonial, en donde se sirvieron un total de 2 mil 500 platos únicos., además se dividió en tres temáticas: "Una velada en Everland", "Un paseo por la naturaleza" y "fiebre de la jungla".

¿Quién es Anant Ambani?

Aunque mediáticamente, Anant Ambani no era tan reconocido, a partir de ahora su rostro ya no pasará desapercibido.

El joven de 28 años, nació en Bombay y es el menor de los seis hijos del hombre más rico de la India, Mukesh Ambani. presidente de Reliance Industries.

Anant Ambani, pertenece a una de las familias más ricas de todo el planeta con una fortuna valuada en 1.9 mil millones de pesos mexicanos.

Anant se casará con su prometida desde la infancia Radhika Merchant, quien es hija del magnate Viren Merchant, propietario de un imperio de servicios médicos.

Según, Vanitatis, la boda de Anant y Radhika se llevará acabo el próximo 12 de julio en India, una fiesta que promete ser la más extravagante del año.

Mientras tanto, el fin de semana pasado, los prometidos no escatimaron en las celebraciones y su lista de invitados también fue de lujo, asistieron personalidades como el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberk y Bill Gates.

De acuerdo con el periódico Times of India, también se envitó s al primer ministro de Catar, Mohamed bin Abderrahman Al Thani; la reina de Bután, Jetsun Pema; el director ejecutivo de Adobe, Shantanu Narayen; el presidente del Foro Económico Mundial Klaus Schwab; el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga, y el exprimer ministro de Australia Kevin Rudd.

La bodas de la familia de Ambani siempre dan de qué hablar y son recordadas por años, por ejemplo, la boda en 2018 de Isha Ambani, hija del presidente del conglomerado Reliance, amenizó su fiesta con Beyoncé, y Akash Ambani, su hijo mayor, con Coldplay.

¿Cuánto cobró Rihanna por cantar en la pre-boda de Anant Ambani?

Según el portal TMZ, Rihanna cobró aproximadamente seis millones de dólares por su presentación en la pre-boda de Anant Ambani y Radhika Merchant.

La estrella de Barbados cantó sus éxitos más conocidos durante una hora para todos los invitados, en donde "We Found Love" y "Bitch Better Have My Money".

Rihanna en la fiesta de Ambani. / Foto: Reuters

El último evento en donde se presento la cantante fue durante el medio tiempo del Superbowl en febrero de 2023, en donde además reveló su primer embarazo.

con información de EFE