¿Quién es Andrew Tate?, el kickboxer detenido después de atacar a Greta Thunberg

Andrew Tate, un influencer británico-estadounidense conocido por sus comentarios controversiales, fue detenido junto a su hermano Tristan en Rumania en el marco de una investigación por trata de personas y violación.

Los hermanos han estado bajo investigación desde abril junto con dos ciudadanos rumanos.

La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo (Diicot) de Rumania emitió un comunicado confirmando que dos ciudadanos británicos y dos ciudadanos rumanos son sospechosos de formar parte de un grupo criminal dedicado a la trata de personas.

Los cuatro sospechosos… parecen haber creado un grupo de crimen organizado con el propósito de reclutar, albergar y explotar mujeres obligándolas a crear contenido pornográfico

Y es que el nombre de Andrew comenzó a cobrar notoriedad esta semana luego de involucrarse en una discusión en Twitter con la activista climática Greta Thunberg.

El influencer escribió un tuit en el que se jactaba de tener 33 autos de lujo, incluyendo un Bugatti y dos Ferrari, y ofreció enviar a Thunberg una lista completa de su colección de autos junto con sus "enormes emisiones". Por su parte, la activista respondió con ironía, sugiriendo que enviara la lista a un correo electrónico titulado "energíadep***pequeño@consígueteunavida.com".

Pero, ¿quién es Andrew Tate? Aquí está todo lo que necesitas saber.

¿Quién es y qué hizo Andrew Tate?

Andrew Tate es un hombre de 35 años conocido como "La Cobra" debido a su carrera en el boxeo y las artes marciales.

En 2016, participó en la temporada 17 del reality show Gran Hermano en el Reino Unido, pero fue expulsado debido a sus comentarios homofóbicos y racistas.

Después de eso, comenzó a ofrecer cursos en su propio sitio web sobre cómo enriquecerse y a dar consejos para comunicarse con mujeres. También, creó su propia empresa de criptomonedas, que ha sido acusada de ser una estafa piramidal.

Actualmente, Tate es un influencer en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, aunque sus cuentas han sido suspendidas en el pasado debido a sus mensajes inapropiados.

“Cerramos los canales asociados con Andrew Tate por múltiples violaciones de nuestros Lineamientos de la comunidad y Términos de servicio, incluida nuestra política de incitación al odio”, dijo un portavoz de YouTube.

Algunos de sus videos más vistos incluyen comentarios en los que afirma que las mujeres "le pertenecen al hombre", sugiere que atacaría a una mujer si lo acusa de infidelidad y asegura que las mujeres de 18 años son más atractivas que las de 25 porque han estado con menos hombres.

¿Cómo se volvió millonario Andrew Tate?

De acuerdo el sitio Celebrity Net Worth, Andrew Tate se volvió millonario a través de su carrera en el kickboxing y de los negocios que ha emprendido después de retirarse de los rings.

Tate inició su carrera deportiva en 2005 y se convirtió en campeón de peso crucero de la Asociación Internacional de Karate Deportivo (ISKA) en 2009.

Actualmente, dirige un curso en línea sobre "creación de riqueza moderna" en la "Universidad Hustlers", que fundó él mismo y donde daba consejos financieros, los cuales han sido muy criticados por la información que comparte.

Según medios rumanos, Tate ha pasado largas temporadas en Rumanía en los últimos años.

Con información de Reuters y EFE