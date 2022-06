¿Quién es Laverne Cox? La actriz trans a la que Barbie dedica una muñeca

Laverne Cox es una actriz nominada al Emmy a quien se puede ver en la serie original de Netflix "Orange is the New Black", en la que interpreta el revolucionario papel de Sophia Burset, una mujer transgénero afroamericana encarcelada.

La famosa artista es la primera mujer transgénero de color con un papel protagonista en una serie de televisión de ficción.

El año pasado, fue posible ver a Laverne como juez invitada en el programa "Project Runway All Stars" pero sin duda el documental de "Laverne Cox Presents: The T Word", emitido en octubre de 2014 en MTV le dio más visibilidad a las personas que también son transgénero.

Laverne fue la presentadora y productora ejecutiva de este pionero documental que retrata las vidas de siete jóvenes transgénero de Estados Unidos y su determinación para vivir sus vidas como personas trans.

La modelo también se convirtió en la primera mujer trans de color en producir y protagonizar su propio programa de televisión, "TRANSForm Me", del canal VH1, que fue nominado a un premio GLAAD Media.

Reconocimientos de Cox

Con los proyectos en los que ha trabajado, Cox ha tratado de llevar su mensaje por todo el mundo hasta el punto de que su labor como defensora le valió en 2014 un codiciado puesto en la lista de la revista Glamour de "mujeres del año".

Su labor como actriz y defensora la han llevado a ocupar la portada de la revista TIME, además de ser nominada al Emmy como "mejor actriz invitada en una serie cómica" y una nominación a un premio Critics Choice a la "mejor actriz de reparto".

Entre otros importantes reconocimientos están el premio Dorian a la estrella emergente por su trabajo en "Orange is the New Black", el Courage Award (Premio al Valor) del Proyecto Antiviolencia.

El premio Community Leader (Líder de la Comunidad) del Centro LGBT de Nueva York, además de ser elegida uno de los 100 afroamericanos más influyentes por The Grio y nombrada uno de los 50 principales iconos transgénero del Huffington Post.

Barbie Laverne Cox

La Barbie Laverne Cox forma parte de la "Tribute Collection", una serie especial de muñecas dedicadas a personalidades destacadas, entre ellas la Reina Isabel II de Inglaterra, la actriz Lucile Ball o la diseñadora Vera Wang, según informó la empresa estadounidense Mattel.

La muñeca de la actriz y activista de los derechos de la comunidad LGTBQ+ ha sido diseñada por Carlyle Nuera, lleva un atuendo de corpiño rojo sobre un "body" plateado y complementado con una falda de gasa roja y el pelo arreglado en una melena dorada y ondulada como la de Cox.

En una entrevista difundida por Mattel, Cox contó que en su infancia no le dejaron tener una Barbie, así que para ella es "increíblemente significativo" haber servido de modelo para una de estas muñecas.

"Espero que los niños de todas las identidades de género puedan mirar a esta Barbie y soñar. Hay un niño que todavía vive dentro de mí, que está muy vivo y bien, que todavía sueña y que sueña en grande, que imagina un mundo diferente y mejor", dijo la actriz.

Con información de EFE