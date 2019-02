[Video] Así reaccionan las hijas de Angélica Rivera tras anunciar su divorcio de Peña Nieto

Luego de que Angélica Rivera anunciara su divorcio del expresidente Enrique Peña Nieto, las hijas de la actriz han reaccionado en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, Fernanda Castro compartió un video donde se le ve tocando el piano e interpretando el famoso tema de The Beatles, "Let it be", el cual dedica a su hermana Sofía Castro.

La canción habla del consuelo en tiempos difíciles, así como de mantener la calma ante todo aquello que te perturba, lo que deja entre ver de manera muy sutil, el apoyo que la hija del Guero Castro quiere demostrarle a su hermana.

Por su parte, Sofía Castro respondió al post de Fernanda y le agradeció la dedicatoria manifestando su amor por ella.

Foto: @sofia_96castro

Cabe destacar, que tras el sexenio de Peña Nieto mucho se había rumorado sobre su separación, la cual aseguraban se había dado desde diciembre pasado pero fue hasta el día de ayer, que la exprimera dama lo confirmó en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram.