Roger Waters se va contra Israel y cuestiona masacre de Hamas: "Israel inventó historias"

Roger Waters, cofundador de la banda de rock Pink Floyd, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre la guerra entre Israel y Hamas.

En una entrevista con el periodista Glenn Greenwald, el músico británico cuestionó la masacre de Hamas contra Israel, ocurrida el pasado 7 de octubre, dejando entrever que el gobierno de Benjamin Netanyahu podría haber estado enterado del ataque.

"¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso", declaró el artista.

Bombardeos aéreos captados en la ciudad de Gaza, Israel. | Foto: AFP

Además, señaló que los israelitas han inventado historias para exagerar la masacre como cuando dijeron que los integrantes de Hamas habían decapitado bebés.

"La cosa fue sacada de toda proporción por los israelíes inventando historias sobre decapitación de bebés", apuntó.

Finalmente, el músico aseguró que nunca se sabrá realmente lo que pasó el día de la masacre, que ahora es comparada con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

"Lo que sí sabemos es si fue una operación de falsa bandera o no, o lo que sea que haya sucedido, y no sabemos si alguna vez tendremos una historia real. Siempre es muy difícil saber lo que realmente sucedió. Ellos lo llaman su 9/11. ¿Qué demonios pasó en el 9/11 norteamericano? Nadie lo sabe. Claramente, la narrativa oficial tiene enormes agujeros. Y de todos modos, no vamos a entrar en el 9/11″, concluyó.

Cabe destacar que el cantante es conocido por sus polémicas en torno al antisemitismo.