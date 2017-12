Rosana deja las baladas románticas para incursionar en el ¿reguetón?

Más que al marketing, la cantautora española Rosana le apuesta a la conexión que surge de manera natural entre los artistas, por lo que no descarta incursionar en el género urbano.

En entrevista telefónica con Notimex desde España, sostuvo que ella no es persona de hacer encuentros o compartir canciones por moda y si se encuentra con alguien que cante reguetón y conecta bonito, de manera real, pues ocurrirá.

“Nunca será procesado por la cabeza ni por el marketing, si es real seguro que algo saldrá”, afirmó Rosana, quien pasa estas fiestas decembrinas con su familia, a la que cocinará pese a que es algo que no disfrute.

Respecto al balance que realiza de 2017, dijo que se siente muy satisfecha porque recientemente la revista Billboard catalogó a su nuevo álbum “En la memoria de la piel”, como uno de los mejores del mundo.

“Hasta ahora creo que este es el mejor disco que he hecho (…) y eso me lo reconoce la gente en los conciertos, cantando todas las canciones., me siento muy feliz de haber grabado con Carlos Rivera su sencillo No olvidarme de olvidar”, mencionó.

Rosana agregó que "cuando uno siente que con quien trabaja le hace un regalo tan bonito lo cierro en positivo y espero que lo peor del próximo se parezca mucho a lo mejor de este año”.

Sobre el tour de “En la memoria de la piel”, señaló que en 2018 volverá a México, país que disfruta visitar de manera constante. “Va a ser difícil sacarme de su país”, expresó.

