"¡Perdedor!", Jim Carrey hace parodia de Joe Biden y se burla de Trump

Tras darse a conocer los resultados de las elecciones en EU, "Saturday Night Live" celebró juntó con Jim Carrey con una simpática parodia del ahora presidente electo Joe Biden, donde las burlas a Donald Trump fueron las protagonistas.

El comediante hizo un pequeño sketch a lado de la actriz Maya Rudolph, quien interpreta a la vicepresidenta electa Kamala Harris y juntos llamaron "loser" (perdedor) a Trump luego de la gran derrota que tuvo frente a Biden.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) November 8, 2020

Además, Alec Baldwin retomó su papel de Donald Trump e imitó su discurso en la Casa Blanca donde negó a toda costa que había perdido las elecciones y se proclamó "el actual ganador y presidente reelecto".

Cabe recordar, que el programa es reconocido por sus parodias, las cuales tomaron popularidad hace cuatro años, cuando Baldwin inició con sus imitaciones de Trump, las cuales siempre disgustaron al presidente.

Ver esta publicación en Instagram The election results are in… Una publicación compartida por Saturday Night Live (@nbcsnl) el 7 de Nov de 2020 a las 9:32 PST

Sin embargo, ahora será Jim Carrey el que tome la batuta y durante el siguiente mandato protagonice los nuevos sketches, que hasta el momento han sido aplaudidos por sus seguidores.

