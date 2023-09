Wendy Guevara defiende a Sergio Mayer tras quedar fuera de Garibaldi: "le hicieron la gatada"

La agrupación noventera "Garibaldi" volverá a los escenarios, pero esta vez sin uno de sus integrantes originales, Sergio Mayer, el exparticipante de La Casa de los Famosos México, no fue invitado por los cantantes de "La Ventanita".

La noticia se dio a conocer luego que Charly López, Paty Manterola, Víctor Noriega, Katia Llano y Luis Fernando anunciaron que la agrupación ahora se llamará "GB5", ya que no tienen los derechos del nombre de Garibaldi pues le pertenecen a Televisa y Sergio Mayer.

La presencia de Mayer en la agrupación era esperada por sus fans, pues el exdiputado en algún momento fue productor y líder de la banda; sin embargo, sus excompañeros declaron a medios que Sergio quedó fuera del proyecto poque fue él quien los hizo a un lado y dejó de considerarlos.

En una entrevista para Venga la Legría, Mayer dijo que no fue invitado a "GB5", algo que lo tenía sorprendido.

“A mí me hubiera encantado que me invitaran. Estoy decepcionado y triste porque no me invitaron, pero nada más. No me invitaron, no fui considerado y ni modo... nadie se ha acercado ni ha dicho nada", expresó Sergio.

Al final, Sergio Mayer les deseó mucha suerte a sus excompañeros de escenario y dijo que no existe ningún problema con ellos.

"No tenemos ningún pleito de ninguna manera, no hay ningún problema entre nosotros, eso es definitivo, y ya, simplemente desearles lo mejor, para mí ellos son parte de mi historia, son mis hermanos de esa época, porque vivimos muchos años juntos", aseguró Sergio.

Wendy Guevara defiende a su amigo Sergio Mayer

Después de ser parte del icónico "Team Infierno" en "La Casa de los Famosos", Wendy Guevara defendió a su amigo Sergio Mayer.

En redes sociales, la influencer dijo lamentar que los exgaribaldi hicieron a un lado a Sergio, quien era importante en la agrupación.

"Mientras Sergio hacia la publicidad dentro de la casa se estaba cocinando eso de sacarlo del grupo...le hicieron la gatada, pero Sergio tiene muchos proyectos", dijo Wendy.

La ganadora del reality show también dijo que Sergio le dio mucha publicidad a las canciones de Garibaldi y puso en duda que "GB5" tenga éxito sin Mayer.

"No es que uno desee cosas malas, pero hay que ver cuántos recintos llenan sólos", finalizó Wendy.