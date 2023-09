Sergio Mayer reacciona a acusación de Anabel Hernández: si sabe algo de mí, que denuncie

Sergio Mayer fue vinculado recientemente con un integrante de la delincuencia organiza, su nombre salió a relucir en libro "Las Señoras del Narco", propiedad de la periodista Anabel Hernández, quien ya ha relacionado el nombre de otros famosos con el mundo del narcotráfico en México.

Durante la presención del libro de Anabel Hernández, el miércoles pasado, la periodista compartió en la conferencia de prensa el extracto de un audio en donde Celeste, una mujer que dio su testimonio para la investigación periodística, aseguró que Sergio Mayer era una especie de proxeneta para Edgar Valdez Villarea, alias "La Barbie".

"Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas, él le pagaba 10 mil dólares por cada artista que le llevaba, o sea, él era una especie de proxeneta", se escucha en el audio compartido por Anabel.

Como respuesta ante tal señalamiento, el exintegrante de La Casa de los Famosos México, dijo durante una entrevista tras la presentación de su nuevo reality show familiar, que nunca ha sido buscado por la periodista para darle derecho de réplica, a pesar de ser mencionado en varios de su materiales publicados.

"A mí, ella como periodista nunca me ha buscado, me ha mencionado en todos sus libros. Habla de investigaciones y yo nunca he visto ni he sido requerido. Una cosa es que mi nombre aparezca en algunas investigaciones y otra cosa es que haya investigaciones en mi contra, eso es una gran diferencia", sostuvo Mayer.

Mayer también invitó a Anabel Hernández a levantar una denuncia en su contra, si que es que tenía pruebas de su participación en algún hecho ilícito.

"Aquí estoy, la invito a que presente las evidencias, porque cuando tú te enteras de que hay alguna irregularidad y alguien está cometiendo un ilícito, tienes la obligación de presentar una denuncia, entonces yo la invitó a que presente una denuncia; si sabe algo de mí y tiene elementos, tiene la obligación moral y social de presentarlos, aquí estoy frente a todas estas cámaras invitándole a que me denuncie", manifestó el exdiputado.