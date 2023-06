Soporta: Wendy Guevara llega al Times Square con ayuda de fans

La fama y la fortuna no ha sido nada fácil para la influencer Wendy Guevara, en los últimos años, la vida le cambió gracias a las redes sociales. A la guanajuatense, originaria de uno de los barrios más emblemáticos de León, el trabajo y la fortuna le sonríen.

Un logro más para Wendy es que este 2023, previo a los festejos del Día del Orgullo en Nueva York, su rostro se proyectó en el stand de In Duffy Square And Look, lugar que reunió a decenas de fans de Estados Unidos para apoyar quien se ha convertido en la sensación de La Casa de los Famosos México, primera edición.

Los fanáticos de la integrante de “Las Perdidas”, organizaron una sorpresa para que la influence sintiera más el apoyo y lograron que apareciera su imagen en las principales avenidas de Manhattan.

A las 10:15 horas de México de este martes 27 de junio, la imagen de la guanajuatense apareció en una de las pantallas de la avenida más famosa de New York.

Como representante de la familia Guevara, viajó su amiga Marcela, quien arribó con playeras en apoyo a la influencer y organizó la reunión de las fans en Nueva York, con playeras de Wendy.

Un sueño pendiente que tiene la guanajuatense, al salir del programa, es la internacionalización, por diferentes motivos la infuencer no ha podido obtener la visa americana, así lo dijo su papá Francisco Guevara en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

“La han buscado mucho para que trabaje en Estados Unidos, desgraciadamente no ha podido conseguir su . La querían para la Casa de los Famosos de Estados Unidos, para que estuviera encerrada con Niurka, pero sólo Dios sabe sus planes”, dijo.

Wendy Guevara se une a los guanajuatenses Santa Fe Klan y Yoss Bones, en engalanar las pantallas de la avenida de Times Square, la cual recibió su nombre por las oficinas de The New York Times, que se encontraban en el edificio One Times Square. También es conocido por ser el sector más céntrico de la ciudad de Nueva York.

Algunas estrellas que han aparecido en esta famosa avenida son: Kenias Os, Martha Sáenz, Peso Pluma, Kimberly Loaiza, Ángela Aguilar, Danna Paola y Mon Laferte, por mencionar algunos.

Publicado originalmente en El Sol de León