Siempre nos tendremos uno al otro: Tania Rincón anuncia su separación de Daniel Pérez  

La conductora del programa Hoy Tania Rincón anunció su separación tras poco más de 11 años de matrimonio con Daniel Pérez, pocos días después de que su compañera Andrea Legarreta también se separara de su ahora exesposo Eric Rubín.

A través de redes sociales, la conductora no detalló las razones, pero quedó claro que fue una decisión mutua, pues aseguró que ambos acordaron desde enero no continuar con su relación.

Puedes leer también: Las 5 lecciones que nos dejó Shakira en primera entrevista a TV tras romper con Piqué

"Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja", escribió Rincón junto con una fotografía de su familia.

La pareja explicó que estaban terminando su matrimonio en los mejores términos y debido a que tienen dos hijos continuarán considerándose una familia.

“Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia”.

Finalmente agradeció el apoyo de sus seguidores, amigos y familia "en este momento de transición".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tania Rin (@taniarin)

¿Cómo se conocieron Tania y Dani?

Durante una emisión de Miembros al Aire, la conductora relató el momento donde conoció a Daniel, el cual no fue muy prometedor, pues ninguno de los dos se sintió atraído de inmediato, sino todo lo contrario: “nos presentaron y cero nos caímos bien, nos conocimos en un antro", contó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tania Rin (@taniarin)

Luego de conocerce más, comenzaron su noviazgo, el cual describe Rincón como uno que le enseñó a manjerar las discusiones de la forma más sana.

"La primera vez que nos peleamos, porque era muy civilizado, entonces yo estaba muy acostumbrada a que me dieran muy por mi lado. Me dijo: 'Sabes qué, tranquila, si quieres me voy y mañana hablamos porque siento que estás muy alterada y crees que tiene la razón y yo creo que tengo la razón, mejor mañana hablamos más tranquilos’ y yo dije: ‘Así quiero arreglar todo’.

Esta historia, al final contó, terminó siendo punto clave en su matrimonio, pues al parecer la pelea comenzó porque él llegó tarde a una cita, pero la razón del retardo fue por un romántico gesto.

"Después supe que ese día había llegado tarde porque fue a comprar mi anillo de compromiso”.