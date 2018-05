Guardaespaldas de Kylie Jenner revela en Instagram si es padre de Stormi

Luego de que se desatará el rumor sobre la posibilidad de que Tim Chung, el modelo y guardaespaldas de Kylie Jenner podría ser el padre de su hija Stormi por el "parecido", el joven decidió hablar y aclarar las cosas en donde aseguró que lo hacía "por respeto a la familia".





Tim Chung publicó un mensaje en su Instagram y terminó con todas las especulaciones, mismas que ya habían generado un acoso al joven por parte de los medios que lo cuestionaban sobre el tema y que en repetidas ocasiones se negó a decir algo, lo que elevaba las sospechas.

Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 2 May, 2018 a las 10:01 PDT

Sin embargo, en el texto Chung pide respeto para Kyle y Travis, y asegura que su relación con toda la familia solo ha sido profesional:

Por respeto a Kylie, Travis, su hija y sus familias, me gustaría dejar las cosas claras y decir que mis interacciones con Kylie y su familia han sido limitadas estrictamente solo en una capacidad profesional.

No hay ninguna historia aquí y pido que los medios ya no me incluyan en ninguna narrativa que sea increíblemente irrespetuosa para su familia.

My first and last comment. Una publicación compartida de TIM CHUNG (@timmm.c) el 12 May, 2018 a las 1:27 PDT

De esta manera el también modelo hace constar que no habrá más comentarios sobre el tema y que la situación creada en redes por las sospechas sobre paternidad, tal vez han comenzado a afectar su relación con el clan Kardashian .

Una publicación compartida de TIM CHUNG (@timmm.c) el 15 Sep, 2017 a las 5:04 PDT

