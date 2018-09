Vanilla Ice, atrapado en el avión con pasajeros en cuarentena en NY

El rapero Vanilla Ice era uno de los pasajeros del avión que fue aislado en el aeropuerto de Nueva York luego que decenas de personas se sintieran enfermas.



El vuelo, un Airbus de dos pisos de la compañía Emirates Airlines, aterrizó en Nueva York la mañana del miércoles con 521 personas a bordo proveniente de Dubai, de las cuales diez fueron trasladadas a un hospital cercano y nueve rehusaron recibir atención médica.

Foto: EFE

Eric Phillips, portavoz del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que al parecer algunos de los pasajeros enfermos habían venido de La Meca, lugar que está experimentando un brote de gripe.



A través de sus redes sociales, el cantante relató: “Así que acabo de aterrizar desde Dubai y ahora hay como toneladas de ambulancias, camiones de bomberos y policías por todas partes”.

Luego, agregó: “Es una locura. Al parecer hay más de 100 personas enfermas en la planta baja, tan feliz que estoy arriba, es un avión de dos pisos 380”.



This is crazy. Apparently there is over 100 people sick on the bottom floor, so happy I’m up top, it’s a double-decker plane 380 — Vanilla Ice (@vanillaice) 5 de septiembre de 2018

En posterior entrevista con The Blast, Vanilla Ice admitió que pensaba que no era tan importante la movilización policiaca y sanitaria.



Explicó que iba en primera clase y fueron separados de los pasajeros que presentaban fiebre.



Foto: EFE

Aunque los funcionarios le hicieron un rápido examen y completaron un formulario de salud.



Vanilla Ice perdió su vuelo de conexión debido al incidente y tuvo que tomar otro vuelo a Florida.