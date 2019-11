Filtran video de Bárbara de Regil y la comparan ¡con la Chimoltrufia!

Al parecer la "guerra" entre Bárbara de Regil y algunos "haters", como los llama la actriz, aún no termina y es que desde hace apenas un par de semanas, se ha generado un "yo te critico", "yo te respondo".

Esta riña comenzó desde que Bárbara publicara en sus redes sociales un video en donde recomienda a sus seguidores llevar una vida más saludable, comiendo bien y haciendo ejercicio.

“Quien se va de borracha y se toma 25 vodkas y luego al día siguiente se traga unos tacos fritos… te estás destruyendo”

Sin embargo, sus palabras no fueron del agrado de muchos, pues hasta la retaron a comer un taco con grasa, desafío que aceptó y cumplió.

"Perdón Bárbara te falle , Pero hoy es 15 y merezco tacos , quesadillas y antojitos Mexicanos 🇲🇽 Obvio yo No frito ‼️ 🤣 #losientobarbaraderegil #barbaraderegil"

Pero para su buena o mala fortuna, hubo quien no quedó conforme e indagó en el pasado de la protagonista de "Rosario Tijeras" hasta encontrar algo que pudiera ponerla en "jaque" y avergonzarla.

Entonces, un video de la vida pasada de la actriz comenzó a circular en redes sociales, mismo que fue criticado, y del que se burlaron muchos, incluso hubo quien la comparó con "La Chimoltrufia".

La increíble figura que porta y el rostro que admiramos pareciera que es de alguien más, pues en la grabación aparece muy bronceada, con una dentadura sin arreglar, maquillaje no favorecedor, y una "llantita" que se dejó asomar.

Ya cacharon a Bárbara de Regil en los tiempos cuando parecía la chimoltrufia. Tan fácil que era no andar diciendo pendejas para que nadie escarbara en su pasado. Pudo haberlo evitado, pero no, estuvo chingue y chingue y chingue y chingue y chingue...

Sin embargo, la actriz, en lugar de ocultarse y sentir pena por esto, decidió exponer su postura y orgullosa de sí afirmó: "¡Sí, esa soy yo, y sigo siendo yo!".

A través de varias historias en Instagram, aceptó ser la mujer que se muestra en el video además de revelar que sólo se ha operado los senos y "salió muy mal".

“Esta soy yo, sí, esta soy yo, con los dientes chuecos, con las cejas muy depiladas, me pintaba los ojos de blanco y qué bonita me veo, qué bonita soy, qué bonita era. (Mostrando una foto de su infancia) Esta también soy yo, de chiquita, con mis orejotas".

Además, contó que en ese momento pasaba por momentos muy difíciles, pues habían pasado apenas tres días de que se incendiara su casa.

"Después de ver todas las etiquetas que decían • Lo siento Bárbara de regil te falle 🤷🏻‍♀️🤣 acompañada de una foto con unos ricos Tacos 🌮 y unos cuantos vodkas 🤪🍻 y chelas .... 💥 Hoy les dejo esto aquí con AMOR y MOTIVACION 💪🏻😅 Guárdenlo y háganlo hoy o mañana cuando mejor se sientan ♥️💪🏻 🔥 #barbaraderegil ♥️ LAS AMO"

"En esta época de mi vida ustedes no saben por todo lo que yo estaba pasando, pero justo tres días antes se había incendiado mi casa, toda mi casa, hubo un corto circuito y se incendió todo".

“Estaba muy triste, estaba devastada, en esta época de mi vida tomaba sol todos los días, como pueden ver; en esta época de mi vida fumaba mucho, tomaba, comía mal, digo no tomaba de que era alcohólica, pero tomaba como adolescente sin control, comía muy mal, vaya, no me cuidaba..."

"Hoy mi día estuvo increíble ! Tuve unas fotos para una revista en la q siempre quise trabajar 😭😍 y ayer como es de costumbre Hablé de algo MOTIVACIONAL... En este caso el amor propio en un video , dije que quien constantemente se va de peda y come frito se esta destruyendo ... ( claro hablando de una vida constante , no de algo q haces ocasional ) La piel se Jode con las desveladas , con el humo del cigarro 🚬 , el alcohol 🥃🍸🍹 son calorías vacías y lo frito aporta grasa y te ayuda a contribuir el colesterol jajaja también contribuye con ciertos tipos de cancer etc ... ✅🤷🏻‍♀️ El punto del video era decirles que se AMEN primero a ustedes antes que los demás , por que si estas bien tú ... harás sentir siempre bien al de alado .... Bueno , me encanto por que salieron los haters sin vida a criticar 🤮🥴😜y los amorosos a decir claro por eso en Mexico somos #1 en obesidad etc 😞 . En fin ! Gracias 🙏🏻 ! Fui tendencia en Twitter jajajjaja y aquí mi reflexión de hoy ..... pensar en Amor propio y críticas 🙏🏻♥️ ( y al final ! ame los memes de hoy 😍🤣🙏🏻 #barbaraderegil plis suban más jajjajajaja ) subo el video de la " polémica" en @br5tips por q estoy segura a muchos les llego mal el chisme ‼️ Como siempre digo .... come un 80 sano y un 20 lo que quieras"

Y para sorpresa de muchos la actriz dijo no estar avergonzada de esa Bárbara que aparece en el video, pues aseguró que sin esa etapa de su vida, no sería lo que refleja y es ahora.

“Me gusta haber tenido esa época en mi vida, si yo no hubiera tenido una época de excesos y de no cuidarme no sería lo que soy ahora. No hay que avergonzarnos de ninguna época ni etapa de nuestra vida, nunca, tal y como eres siempre acéptate. Yo amo a esta Bárbara porque esta Bárbara a los 20 años me enseño muchas cosas, esta Bárbara me enseñó a ser quien soy yo".