Ya no podrán "pasar los desgraciados": Laura Bozzo demanda a quien usó su famosa frase

¿Recuerdas las tardes en la que "la señorita Laura" ponía en jaque a algunos hombres en su programa diciendo "¡que pase el desgraciado!"? Pues ahora Laura Bozzo demandó a una productora que usó su famosa frase.

Según el diario Perú 21 la conductora de talk shows interpondrá un recurso para que la casa Amaranta Films retire la frase y su imagen de una cinta que narra la corrupción en Perú durante el periodo del expresidente Alberto Fujimori.

"¡Que pase el desgraciado!" quedó registrada ante el Instituto peruano de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual según dijo Bozzo por lo que aquel que la use violará los derechos de autor.

Pero la demanda prioriza el uso no permitido de su imagen en el escándalo de corrupción.

"A mí no me van asociar con una organización criminal donde yo no tengo nada que ver (...) Estoy dejando un poder a mi abogada para que ella litigue, pero esto será hasta las últimas consecuencias”, dijo al diario.