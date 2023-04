Yalitza Aparicio denuncia discriminación contra su familia en restaurante de Oaxaca

Yalitza Aparicio vuelve a ser noticia, pero no por algún proyecto en especial, en esta ocasión, la actriz se pronunció para dar a conocer una situación por la que pasó su familia.

La nominada al Oscar usó su cuenta de TikTok para denunciar que sus familiares fueron víctimas de discriminación en un restaurante de Oaxaca.

Te recomendamos: Superholly y Yalitza Aparicio: el crossover más esperado por el Internet ocurrió

Aparicio reveló a sus seguidores que fue su hermana la que le contó lo sucedido y que su familia le dio permiso de contar los hechos, asegurando que nunca ha sido de hacer más grandes los problemas.

"Pero que el hecho de quedarse callados, es apoyar esos tratos ,desigualdades, discriminación, de los cuales desafortunadamente no todos pueden defenderse".

Fue el 26 de abril a las 18:00 horas cuando su familia pasó por esta situación en un restaurante que "les gusta mucho" y que la artista aseguró "extrañar mucho", pero nunca reveló su nombre, solo dio a conocer que se encuentra a un costado del mercado 20 de noviembre.

Aparicio señaló que se molestó mucho, pero no tanto con las personas que trataron mal a sus familiares sino con ella misma, asegurando que si su hermana hubiera dicho que era "la actriz", el trato hubiera sido muy distinto.

"Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido y que al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente".

@yalitza.aparicio.mtz Mi familia me permito hablar sobre lo que les habia pasado, me gustaria contar lo que muchos pasan día con día, pero tambien por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

Incluso Yalitza confesó que siempre que va a algún lugar, evita que se den cuenta que está ahí, porque "prefiere ver como los tratan realmente, sin etiquetas".

El problema fue que en el restaurante no está permitido entrar con aguas o algún otra bebida o comida que no sea del local, sin embargo, éste no cuenta con ningún letrero o advertencia que lo diga.

Su familia entró al restaurante y en un principio no les dijeron nada pues hasta pidieron algo para consumir ahí mismo, pero fue hasta después, que empleados del lugar les pidieron que se retiraran.

Yalitza pide al restaurante evitar malos tratos

Aparicio también alertó a sus seguidores que cuando acudan a este lugar, no vayan con sus aguas de sabores y señaló que hubo gente que defendió a sus familiares.

"Aunque hubo personas que los defendieron tampoco era cómodo quedarse después del percance. Esta situación la cuento hoy para que no s repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que hemos pasado por esto y otros tratos".

Finalmente, la celebridad pidió al restaurante que se coloque algún tipo de reglamento en su instalaciones para que la gente sepa lo que no se debe de hacer.

Asimismo, le pidió a sus empleados que eviten los malos tratos y que tengan empatía con los comensales, pues al parecer es un sitio reconocido turísticamente.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Que se acerquen a los encargados para que coloquen algún reglamento y así todos tengamos conockienti.dee los que no se debe de hacer en sus instalaciones. Para evitar este trato y en todo caso, tener algo de tacto con los comensales. Ya que este lugar es muy simbólico para la gastronomía de Oaxaca y en general para el turismo", concluyó.