Yuridia contesta a Ventaneando: No necesito disculpas, si estoy aquí no es gracias a ellos

La polémica entre Yuridia y Ventaneando parece que ha llegado a su fin luego de que la cantante les contestara tajantemente a los conductores del programa que se deslindaron de las acusaciones en su contra.

A través de sus stories de Instagram, la intérprete compartió un mensaje y varios videos, donde manifestó que el programa de Pati Chapoy nunca se disculparía pues es algo a lo que están acostumbrados y sobre todo, para ahorrarse una demanda.

De igual forma aseguró que ella no necesita que le pidan perdón, pues nadie le va a regresar todos aquellos años en los que la artista sufrió pensando en sí valía la pena seguir viviendo.

Además, destacó que no ha sido por ellos que ha logrado tener una carrera en la música y les enseñó a sus fans que la cuenta de Twitter de la emisión de espectáculos, la había bloqueado.

Del lado izquierdo se puede leer el mensaje de Yuridia y del lado derecho, la cuenta de Ventaneando que la bloqueó desde hoy. | Fotos: Instagram @yuritaflowers

En sus breves videos, Yuridia también agradeció a sus seguidores por sus mensajes de preocupación y dejó en claro que ella sólo habló de algo que fue hace muchos años, pero que en este momento ella se encuentra bien, trabajando en su gira por Estados Unidos, donde sus shows han sido 'sold outs'.

"Quiero agradecerle profundamente todos los mensajes que he recibido, pero si veo a gente preocupada por mi, porque piensan que yo en este momento estoy viviendo las cosas que conté y no es así.

"Yo cuando hable con este tema, era para dar el motivo de por qué yo no doy entrevistas a ciertos medios de comunicación. Yo estoy bien en este momento, estoy trabajando y estoy de gira en EU.

Si lo conté fue nada mas para desmentir algo que había dicho Paty en su programa con el Escorpión Dorado", dijo.

¿Qué dijo Yuridia sobre el Escorpión Dorado?

Asimismo, señaló que el objetivo de contar un poco sobre lo que vivió en aquella época fue para intentar abrirle los ojos a la gente con respecto a este tipo de programas de chismes.

"Era nada más para ver si yo podía abrirle los ojos a la gente, y que vieran cuál es el modus operandi que tienen ciertos programas.

"Quiero que sepan, que si he llorado un par de veces hoy, es porque me acuerdo de cosas y porque he visto que hay mucha gente que está de mi lado y eso tampoco se me a olvidar nunca.

"Ojalá que esa manera, que tienen ciertos medios de comunicación de promover la violencia, se acabe pronto", destacó.

Finalmente, reveló que Alex Montiel, quien interpreta al personaje del Escorpión Dorado, se comunicó con ella para saber cómo estaba pues le preocupó todo lo que se desencadenó a partir de su programa.

Además, le comentó que desconocía lo que ella había pasado en ese tiempo, lo que Yuridia calificó como "la etapa más oscura en su vida".

"También quiero que sepan algo super importante, Alex Montiel me mandó un mensaje muy cariñoso la verdad, hasta cierto punto preocupado porque no sabía por lo que yo había pasado, y no quiero que ustedes estén en contra de él, porque si le creo que él no sabía nada, porque a final de cuentas mucha gente no sabía porque nunca había hablado de este tema

"Quiero que sepan que el Escorpión dorado siempre vamos a ser amigos", concluyó.

Cabe recordar, que fue el Escorpión Dorado el que desató toda esta polémica tras entrevistar a Pati Chapoy, que terminó hablando mal de la cantante y por lo que Yuridia decidió alzar la voz y revelar su historia.