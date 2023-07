¿Por qué Oppenheimer debe verse en cines con pantallas IMAX?

Esta semana no todo es "Barbie" pues otra de las películas que busca conquistar al público tras su estreno es "Oppenheimer".

La cinta dirigida por el reconocido Christopher Nolan llega también este 20 de julio a la pantalla grande trayendo consigo la historia del físico J. Robert Oppenheimer, quien se destacó por haber trabajado a lado de un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que finalmente condujo al desarrollo de la bomba atómica.

La película es otra de las grandes apuestas de Hollywood para este verano, pero a diferencia de "Barbie", ésta tiene algo en particular: fue filmada en formato IMAX 70mm.

¿Por qué ver Oppenheimer en pantallas IMAX?

IMAX 70mm es el formato de imagen de más alta calidad jamás diseñada, que te brinda una sensación de inmersión de imagen como niguna otra.

Es por lo anterior que el mismísimo Nolan ha recomendado a su público que vean su película en una pantalla IMAX 70mm.

"La película IMAX da vida a las imágenes. Desde la resolución y el color hasta la nitidez y la calidad general, no hay nada comparado con el uso de cámaras de película IMAX.

"El formato de película IMAX es el estándar de oro de la fotografía cinematográfica. Es la reproducción más cercana del mundo a la forma en que lo ve tu ojo", dijo Nolan en entrevista para Y.M Cinema Magazine.

¿Cuántas salas de cine tiene el formato IMAX 70mm?

Sin embargo, lamentamos decirte que en el mundo sólo existen 30 salas que cuentan con este formato en específico: 19 de ellas se encuentran en Estados Unidos, seis en Canadá, tres en Reino Unido, uina en Australia y una en República Checa.

Y aunque México no cuenta con una de estas salas, podrás verla en formato IMAX Xenon, que pese a no llenar toda la altura de la pantalla, tiene una excelente resolución.

Cabe destacar que "Oppenheimer" es el proyecto más ambicioso que hasta la fecha Nolan ha dirigido, dando como resultado una película con duración de 3 horas y donde cada una de las imágenes fueron pensadas para ser proyectadas en el "estandar de oro" para una inmersión completa del espectador.

