Indigación en India por Oppenheimer; ¿por qué piden censurar la película?

"Oppenheimer" finalmente se estrenó este fin de semana siendo otra de las grandes apuestas, trayendo de vuelta al director Christopher Nolan.

La pelíicula protagonizada por Cillian Murphy fue muy bien recibida por las críticas y la mayoría de su audiencia recopilando más de 3 millones de dólares en taquilla en tan sólo dos días.

¿Por qué quieren censurar "Oppenheimer" en India?

Pese a las ganancias que "Oppenheimer" tuvo tras su estreno, parece que la cinta no fue bien recibida en India debido a una escena que ha ofendido de gran manera a su público.

Se trata de una escena sexual donde el físico estadounidense Robert Oppenheimer aparece con su amante, Jean Tatlock, interpretada por Florence Pugh, en la que ella abre un ejemplar del Bhagavad Gita, un texto religioso hindú, y le pide a él que le lea un fragmento.

Murphy lee el renglón "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de los mundos", una cita que al parecer dijo Oppenheimer cuando fue detonada la primera bomba atómica.

Luego de que la escena fuera vista en cines, la Comisión Central de Información del gobierno en India escribió una carta dirigida al director Nolan para manifestar su molestia.

"Esto es un ataque directo a las creencias religiosas de un billón de hindúes tolerantes. Es como declararle la guerra a la comunidad hindú" señaló Uday Mahurkar, funcionario de alto rango de la Comisión.

Asimismo, la misiva pidió a la Junta Central de Certificación de Cine (CBFC) de la India, a "hacer todo lo necesario para mantener la dignidad de su venerado libro y eliminar esta escena de la película en todo el mundo".

It has come to our notice that the movie… — Uday Mahurkar (@UdayMahurkar) July 22, 2023



Twitter reacciona en contra de "Oppenheimer"

Además de la carta enviada, hashatgs como #BoycottOppenheimer y #RespectHinduCulture se hicieron presentes en Twitter, convirtiéndose en tendencia.

Por su parte, el escritor Harris Sultan indicó que los hindúes estaban "enfadados y perplejos" por una "descarada falta de respeto".

Remove that scene or #BoycottOppenheimer from India https://t.co/W0nhUYc45N — Giridhar (@Tech4Funn) July 22, 2023 #BoycottOppenheimer



गीता का अपमान निकोलस की मूवी ओपेनहाइमर में 😡 pic.twitter.com/qfldSjCq7O — Mr_krishu_D (@kishorK09783133) July 24, 2023

Vishwa Hindu Parishad, una destacada organización conservadora hindú, apuntó que el filme constituye un intento de "lanzar un ataque" contra la sociedad hindú y también pidió que se elimine la escena.

La comunidad hindú es mayoritaria en India pero las minorías -entre las que se encuentra la comunidad musulmana- constituyen una importante parte de la población.

Algunos analistas señalan que la intolerancia religiosa ha ido en aumento en India desde que en 2014 llegó al poder el gobierno nacionalista hindú encabezado por el primer ministro Narendra Modi.

Con información de AFP