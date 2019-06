Otorgan premio MTV a Avengers: Endgame como favorita del público

"Avengers: Endgame", película del año en la taquilla mundial, recibió el lunes en California el premio al mejor filme en los MTV Movie&TV Awards, un reconocimiento otorgado por el público del canal de música estadounidense.

💥CONGRATULATIONS @Avengers on winning BEST Movie💥#MTVAwards pic.twitter.com/1PVX8QivrF — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 18, 2019

La película de superhéroes del universo Marvel, que se ha ubicado en las últimas semanas junto con "Avatar" y "Titanic" entre los largometrajes más rentables de la historia del cine, también fue condecorada con otros dos premios: los del mejor héroe para Ironman (interpretado por Robert Downey Jr) y el mejor villano para Thanos (Josh Brolin).

Ver esta publicación en Instagram Take a look at the Marvel Studios’ #AvengersEndgame-inspired poster from artist @JohnAslarona! #DontSpoilTheEndgame Una publicación compartida por Avengers: Endgame (@avengers) el 28 de Abr de 2019 a las 11:09 PDT

Por otra parte "Juego de tronos" tuvo una relativa decepción, al ser nombrada la mejor serie, pero derrotada en otras tres categorías. La tan esperada última temporada ha decepcionado a muchos fanáticos de la famosa saga de fantasía medieval de HBO.

Ver esta publicación en Instagram The final season. #GameofThrones Una publicación compartida por gameofthrones (@gameofthrones) el 21 de Mar de 2019 a las 8:00 PDT

Otros ganadores de la noche fueron la película "A Star Is Born", y su actriz principal Lady Gaga, así como el actor Noah Centino.

El joven estadounidense fue reconocido por su actuación en "A todos los chicos de los que me enamoré", con los premios a la revelación del año y el mejor beso.

El mejor documental fue "Surviving R. Kelly", en el que varias mujeres acusaron al cantante de tener relaciones sexuales con niñas menores de 16 años y de rodearse de esclavas sexuales.

A diferencia de los Óscar, los Grammys o los Emmy, los premios MTV Movie&TV Awards se otorgan en base a la votación en línea, están abiertos a todos, y se consideran una celebración de la cultura popular.

What was your favorite part of the 2019 #MTVAwards? ❤️



Here’s a few of the best moments in less than 60 seconds. 🍿 pic.twitter.com/Xtgz8oqkYe — Movie & TV Awards (@MTVAwards) June 18, 2019

Los ganadores son recompensados con vasos dorados de palomitas de maíz, equivalentes a las famosas estatuillas de los Óscar.