Panic! At the Disco rinde homenaje a Queen en el Corona Capital

Aunque de la banda que se formó en 2004 ahora solo quede Brendon Urie, su vocalista, los fans de Panic! At the disco parece no importarles, pues durante su presentación en el Corona Capital 2018, como parte de su gira Pray for the Wicked, la energía se dejó sentir.

El grupo arribó al escenario Corona Light en punto de las 18:40 horas, donde abrió con A Silver Lightning y rápidamente fueron celebrados por los asistentes que cantaron con ellos.

The Ballad of Mona Lisa y High Hopes de su último disco Pray for the Wicked, fueron algunos de los temas que formaron parte del repertorio que sonó por una hora.

Nine in the Afternoon, uno de los primeros sencillos de la banda, fue uno de los más aplaudidos durante la tarde.



Además de dar un recorrido por sus éxitos, Panic! At the Disco rindió un homenaje a Queen y Freddie Mercury con la interpretación del cover Bohemian Rhapsody.

El cantante puso a cantar y a saltar a los asistentes que corearon la canción de principio a fin y que puso a temblar el piso.

“Han sido 14 años de Panic! At the Disco y tuvieron que esperar varios para esto. Sé que ha sido mucho, perdonen”, dijo Brendon Urie, vocalista de la agrupación, quien minutos antes se dejó arropar por una bandera arcoíris, estandarte de la comunidad LGBT.

Antes de concluir su show, Panic! At the Disco tocó I Write Sins no Tragedies, tema con el que se dieron a conocer en 2006 y que alcanzó el número 7 en la lista de Billboard.

La sorpresa fue la invitación de Halsey, quien acompañó al grupo en este tema antes de despedirse.