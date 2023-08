Paty Cantú celebra un "Feliz breakup"

"Alerta, estás por comenzar la mejor noche de tu vida", advertía una Paty Cantú virtual, segundos antes de iniciar el primer show de "Feliz breakup tour", en el Teatro Metropolitan.

Vestida con un leotardo color rojo, la Paty de carne y hueso apareció en escena, para iniciar el show con el tema que da nombre a su gira, acompañada de Mar Rendón, Lalo Brito y Kuno.

El show siguió con "Natural", y una bienvenida para su público. "¿Cómo están? Buenas noches. Yo también te amo", respondió la cantante a una fan que le externó su amor.

"Estoy muy emocionada, feliz y agradecida con ustedes porque eligieron estar aquí antes que en cualquier otra parte del mundo, y así como ustedes me eligieron yo los elijo y prometo darles una gran noche".

Antes de seguir con "Goma de mascar", hizo énfasis en el hecho de que en su show todos son bienvenidos, excepto los ex. Mientras sonaba de fondo el tema "Cuenta pendiente", acompañado de gráficos blanco y negro que se proyectaban en las pantallas, ella aprovechó para cambiar su vestuario por un leotardo color azul metálico.

"Conocerte" y "Si yo fuera tú" sonaron enseguida. Los nervios parecían traicionarla, pues durante está última la artista se tambaleó, pero logró mantener su equilibrio y continuar su interpretación sin problema.

En uno de los pasillos se observaba a un joven que, una tras otra, bailaba las canciones con gran energía. Había otros que preferían bailar en sus asientos, y otros que se limitaban a grabar el show con su celular.

"Ansiedad", "A las 3", "Hoy no", "Mariposas" continuaron en repertorio, seguidas de un bloque de cumbia, y la interpretación de "Guadalajara", dónde estuvo acompañada de Neto Peña.

Paty se cambió nuevamente su vestuario, por una túnica negra, que la ayudó a entrar en el ambiente melancólico de la siguiente parte del show, conformada por temas como "No fue suficiente", "Piénsalo bien", "Vuelve a respirar", "La vida después de ti" y "Odiarte".

Con tanto desamor en las letras, hubo quienes rompieron en llanto mientras cantaban junto con ella. Al darse cuenta, Paty les dirigió unas palabras, contando que algunos de esos éxitos surgieron en sus momentos más oscuros, y resaltó que por eso porta con orgullo el apodo de "drama queen".

"La "drama queen" está de vuelta, algunos de ustedes me decían te corten un par de semanas tu novio para que vuelvas a escribir canciones de esas que desgarran el alma", bromeó.

La intérprete corrió tras bambalinas para cambiar su vestuario una vez más, y dar paso al tercer y último bloque del show. Reapareció luciendo un mini vestido y botas largas plateadas, y rodeada de bailarines que portaban la misma paleta de color.

El show siguió con temas como "Valiente", "Cuando vuelvas conmigo", "Rompo contigo", "Prefiero ser su amante", "No me digas que no", "Por besarte" y "Déjame ir".

"Qué bonito cantan. Los amo mucho", dijo Paty.

El concierto parecía haber terminado, pero la artista consintió a su público con un encore, conformado por "Afortunadamente no eres tú", "Corazón bipolar" y "Suerte"