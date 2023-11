Paul McCartney, una leyenda que sigue componiendo éxitos

Tiene 81 años, fue integrante de la banda más famosa de la historia y las palabras retiro o jubilación no existen en su vocabulario. Paul McCartney es una leyenda viviente de la música que sigue compartiendo con los fans la experiencia única de escucharlo en vivo.

El regreso, así titula el ex Beatle la gira mundial con la que hará una parada en México los días 14 y 16 de noviembre, seis años después de su última visita al país.

Este tour forma parte de la promoción de su disco “McCartney III”, que cierra la trilogía iniciada en 1970, cuando comenzó su carrera como solista tras la separación de Los Beatles ese mismo año.

Este álbum, que es el número 18 de su trayectoria en solitario, fue producido por él mismo y ha recibido buenos comentarios por parte de la crítica. También le valió al músico su primera vez encabezando las listas de popularidad en su natal Reino Unido.

En medio de esta gira, con la que ya visitó Estados Unidos, Reino Unidos y Australia, encabezó también la edición 2021 del Festival de Glastonbury, y formó parte del talento que se presentó en la coronación del Rey Carlos III en mayo pasado: “Disfruta este gran día en la historia de nuestro país”, escribió en su cuenta de Instagram.

Goza éxito de tema inédito de los Beatles

El intérprete de “Hope of deliverance” vuelve a México justo dos semanas después del lanzamiento de un tema inédito de Los Beatles, “Now and then”, el cual fue compuesto a finales de los 70 por John Lennon y completado este año con la ayuda de la inteligencia artificial para limpiar la grabación de la voz.

De acuerdo con datos de la plataforma YouTube, la canción rebasó las cuatro millones de reproducciones en 15 horas. “Es probablemente la última canción de los Beatles, todos trabajamos en ella. Es genuinamente una grabación de los Beatles”, expresó McCartney en un video.

En una charla con el diario británico The Times, confesó que este lanzamiento ha sido agridulce para él, pues lo hizo recordar los tiempos cuando Lennon estaba vivo, y ver las fotografías de toda la agrupación junta lo hizo recordar que él y George Harrison ya no están presentes.

El primer intento de rescatar la canción se dio en 1995, cuando Yoko Ono, viuda de Lennon, entregó a la banda tres canciones que su esposo había dejado inconclusas, pero en aquel momento sólo lograron remasterizar "Free as a bird" y "Real love".

El problema con "Now and then" era un zumbido que impedía escuchar correctamente la voz de John. Fue hasta el año pasado, tras el lanzamiento del documental "The Beatles: Get back" de Peter Jackson, que se creó un software que permitió limpiar el audio.

Posteriormente se agregaron notas de guitarra, grabadas por George Harrison, para después añadir las partes de Paul y Ringo Starr.

Enamorado de su esposa

El éxito de Paul no sólo se ha manifestado en el ámbito profesional, pues hace un mes celebró 12 años de matrimonio con su esposa, Nancy Shevell. “Feliz aniversario a mi amada esposa. Que sea maravilloso”, escribió en una publicación en redes sociales, que estuvo acompañada de una fotografía de los dos.

La pareja se conoció en el verano de 2007, y de acuerdo con declaraciones ofrecidas por gente allegada a ellos a la prensa rosa en aquel entonces, su estilo de vida discreto los hizo conectar inmediatamente.

Tras cuatro años de apariciones públicas esporádicas, donde eran captados por los paparazzis, en 2011 se dio a conocer que el músico había adquirido un anillo de compromiso, confeccionado por el aclamado joyero Neil Lane.

“Está muy emocionado y se toma muy en serio encontrar la pieza correcta, porque quiere que sea completamente excepcional”; expresó el diseñador en aquel entonces.

Su boda se celebró el 9 de octubre de ese mismo año, en una ceremonia sencilla que tuvo lugar en Old Marylebone Town Hall, donde estuvieron rodeados de familiares y amigos. Durante la celebración incluso se hizo presente la memoria de John Lennon, quien ese mismo día hubiera cumplido 71 años, y fue recordado por McCartney.

A 30 años de su primera visita

La primera vez que el ex Beatle pisó tierras mexicanas fue en noviembre de 1993, como parte de su gira “The New World Tour”. Sus shows se celebraron los días 25 y 27 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Nueve años después, en noviembre de 2002, el cantante volvió para dar tres shows como parte de la promoción de su disco “Driving Rain” (lanzado en 2001), que se presentaron con lleno total en el Palacio de los Deportes.

Posteriormente, en 2010, trajo el “Up And Coming Tour” que deleitó con tres espectáculos en el Foro Sol. Para su siguiente visita los fans no tuvieron que esperar tanto, pues en 2012 retornó con “On The Run Tour” en el Estadio Azteca.

Esa visita lo llevó también al Zócalo capitalino, donde dio un show gratuito que reunió a 200 mil personas, convirtiéndose hasta la fecha en el séptimo artista que más fans ha reunido en dicho espacio.

Finalmente, en 2017, se presentó nuevamente en el Estadio Azteca, con el “One On One Tour”. El intérprete de “Jet” regresará al Foro Sol esta semana, de acuerdo con la información que se ha publicado previamente de la gira, podría interpretar temas como “Can´t buy me love”, “Maybe I´m amazed”, “Blackbird” y “Two of us”, donde en show previos ha hecho un dueto virtual con John Lennon.