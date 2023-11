Paul McCartney, la maravilla musical

Los Beatles son ampliamente reconocidos como la banda más influyente y significativa de todos los tiempos. En consecuencia, la obra de Paul McCartney, quien fue miembro de la banda, se encuentra dentro de esos mismos parámetros.

Según Manuel Guerrero, conductor del programa matutino "El Club de Los Beatles" en Universal Stereo (92.1 FM), McCartney es un destacado compositor. Aunque muchas personas podrían considerar que "Yesterday" es su mejor canción, Guerrero señala que durante una entrevista que le hizo hace diez años, McCartney mencionó que "Here, There and Everywhere" también es una balada hermosa y posiblemente su mejor trabajo.

Sin embargo, McCartney ha expresado que le resulta difícil elegir una canción favorita, ya que considera que todas son como sus hijos y tiene cientos de composiciones.

Cuando se le pregunta sobre cuál es la mejor etapa de la carrera musical de McCartney, Guerrero prefiere la época de McCartney con The Beatles, argumentando que en esa etapa tuvo tres compañeros con los que no podría comparar en ningún otro contexto. Aunque esto no resta mérito a su trabajo como solista, Guerrero enfatiza la importancia de su colaboración con la icónica banda.

Guerrero también elogia el álbum "Red Rose Speedway" , el segundo álbum que McCartney realizó con su banda Wings (etapa que abarca de 1971 a 1980), y destaca la canción "My Love" como una de las mejores composiciones de McCartney. Además, menciona que "Band on the Run" es uno de sus mejores discos, y que McCartney mismo lo aprecia mucho.

En cuanto a las críticas que algunos han hecho sobre la habilidad lírica de McCartney, Guerrero defiende su sentido de la melodía, que considera fabuloso. A pesar de que no todos estén satisfechos con todas sus canciones, Guerrero destaca la capacidad de McCartney para crear melodías memorables.

Guerrero también resalta la increíble energía de McCartney, quien en ese momento estaba a punto de cumplir 70 años. A pesar de su edad, McCartney ofrece espectáculos de casi tres horas, cantando y tocando varios instrumentos sin tomar ni una gota de agua: "este nivel de energía es impresionante y demuestra lo bien conservado que está".

Además, Guerrero describe a McCartney como un músico muy completo con un sentido sobresaliente de la melodía. Sus canciones tienen la capacidad de tocar las emociones del oyente y, en su mayoría, transportan a lugares a través de su poesía.

Finalmente, Guerrero sugiere que McCartney no tiene intenciones de retirarse, y aunque es posible que no realice conciertos en estadios a gran escala en el futuro, le gusta la atmósfera íntima de clubes como "The Cavern," y es probable que continúe presentándose en ese tipo de escenarios.