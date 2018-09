Pedro Fernández celebra 40 años de trayectoria con nuevo disco

40 años de trayectoria se dicen fácil, pero para Pedro Fernández ha sido tiempo de gran dedicación no sólo en la música, sino también en el cine y la televisión en donde ha dejado su marca. Es por eso que ahora el cantante celebra cuatro décadas de trayectoria con el lanzamiento de su nuevo disco ¡Arránquense muchachos! , el número 40 de su carrera dentro de la música.

En ese tiempo, el originario de Guadalajara, Jalisco, ha ganado cuatro Latin Grammy,

La Gaviota de Plata en Viña Del Mar y un sinfín de reconocimientos por sus altas ventas discográficas. Sin embargo, para el propio cantante y actor este es un momento clave en su trayectoria.

“Yo me siento en el mejor momento, porque cumplir 40 años en la escena con un disco nuevo, con shows, con proyectos, con entusiasmo y sobre todas las cosas con buena salud, no es fácil decirlo”, comenta el cantante en entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM).

El intérprete de Yo no fui considera que es gracias a su público por quien ha permanecido vigente, es por eso que ahora quiere celebrar con ellos a través de este disco cuyo reto primordial es, como mínimo, estar nominado de nuevo al Latin Grammy.

“Yo sé que todos los artistas decimos de nuestros materiales que son un gran disco; pero yo te digo como productor de este: ‘Es un gran disco'. Me parece que hemos hecho un gran proyecto”, dijo.

El cantante sabe que no es fácil permanecer en la escena musical, sobre todo ahora que hay una gran diversidad de géneros y plataformas para escuchar música. Sin embargo, considera tener una responsabilidad para hacer que la música mexicana trascienda:

“Tengo el compromiso de hacer cosas cada vez mejor en la música ranchera y llevar nuestra música a cualquier parte del mundo, poner a México en la parte más alta, como debe ser. Entonces la responsabilidad es grande”, comentó.

QUIERE PARTICIPAR EN VACACIONES DE TERROR

Pedro Fernández no niega la importancia que la actuación ha tenido a lo largo de su carrera: “Ha sido un complemento, algo que yo no me imaginé que iba a hacer. Actuar me ha permitido estar en contacto con mi público a través de varios proyectos”, dijo.

Uno de ellos es la cinta Vacaciones de terror , que este año cumple tres décadas desde su estreno y del que se prepara un remake en el que al cantante le gustaría participar.

“Hombre, me encantaría. La verdad es que sería de alguna forma darle continuidad a algo que se hizo hace varios años y que marcó también una pauta dentro del cine de terror en México. Si para ellos es bueno, para mí sería maravilloso”, aseguró

El actor considera que su trabajo en el cine y la televisión ha sido inesperado, pero del que se siente muy orgulloso. “Nunca pensé que esas películas que hice en mi infancia se sigan viendo cuatro décadas después, seguramente cuando yo tenga 80 van a seguir pasando la de La mochila azul. ”, finalizó.