Pepe Arévalo celebra con su grupo Los Mulatos seis décadas dedicadas a la música

Lo llaman El león de la salsa, un título que refrenda con una trayectoria de 62 años. Pepe Arévalo, el pianista, dice que él es más bohemio que bailador, por lo que festejara sus más de seis décadas dedicadas a la música con un concierto mañana en el Lunario del Auditorio Nacional.

Los recuerdos se agolpan en su memoria, tiene muchas experiencias que compartir y empieza con los nombres de aquellos con los que compartió el escenario."Fui pianista de Toña La Negra, de Daniel Santos, de Fernando Fernández, Pepe Jara. Viví en Acapulco porque ahí llegaban figuras como Frank Sinatra o Elizabeth Taylor, a quienes les decían del jet-set, pero no por su estatus social, sino que tenían aeronaves privadas”. El músico, que revela ya le ofrecieron la posibilidad de hacer una serie sobre su vida en la que se contaría a la par la historia de la música en México a partir de los años 50, dice que a él le tocó vivir el México mágico. "Había cabarets, había teatros con funciones diario, salones de baile y viví la época de artistas con talento en la actuación y en el canto, cada uno tenía un sello propio. México ha tenido su auge y ha sido semillero de artistas”, consideró.

En visita a las instalaciones de Organización Editorial Mexicana (OEM), Pepe Arévalo comentó: “qué puedo decir en relación a mis primeros 62 años de trayectoria, todo lo que he hecho es gracias a Dios y a la música. Yo no soy un músico de abundantes producciones discográficas, pero todo lo que he englobado ha funcionado por las películas, los viajes que he realizado, por la televisión, por mis presentaciones en vivo como parte de la labor que he hecho”.

Pepe Arévalo evoca sus momentos gloriosos con personalidades de la época de oro no sólo del cine nacional sino también de la música en la XEW en donde nacieron los boleros, las canciones rancheras y otras de indistintos géneros siempre emblemáticas de los mexicanos.

Toda esa experiencia la plasmará en su presentación en el Lunario, donde lo acompañarán Horacio Franco, Susana Zabaleta, Javier Bátiz, Rodrigo de la Cadena, Ana Cirré, Rosy Arango y Laura Zapata “El Lunario más que un lugar, me gusta lo que voy a brindar en contenido musical, porque nuestro público sigue esperando el mejor sonido de la salsa y además voy a compartir el escenario con estas personalidades”, concluyó el músico.