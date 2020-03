Peter Jackson ya tiene listo documental de The Beatles

El director Peter Jackson, conocido por escribir la trilogía de El Señor de los anillos, estrenará en septiembre el documental The Beatles: Get Back.

La cinta mostrará la calidez, el compañerismo y el humor de la realización del álbum de estudio Let It Be y su último concierto en vivo como grupo: la icónica actuación en la azotea en Savile Row de Londres.

Jackson realizó la cinta a partir de más de 55 horas de material inédito y 140 horas de grabaciones de audio casi nunca escuchadas de las sesiones del icónico álbum, se informó en un comunicado.

Este nuevo documental saca a la luz mucho más de las sesiones de grabación íntimas de la banda.

Paul McCartney dijo sobre el proyecto que le complacía que Jackson haya profundizado en los archivos del grupo para hacer una película. “Muestra la verdad sobre la grabación de The Beatles juntos. La amistad y el amor entre nosotros se acercan y me recuerdan el tiempo increíblemente hermoso que tuvimos”.

Mientras que el baterista Ringo Starr comentó: "Estoy ansioso por esta película. Peter es genial y fue genial ver todo este contenido. Había horas y horas de nosotros sólo riendo y tocando música, para nada parecido a la versión que salió. Hubo mucha alegría y creo que Peter lo demostrará. Creo que esta versión será mucho más pacífica y amorosa, como lo fuimos realmente”.