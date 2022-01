Despídete del contenido de Disney; ¿qué canales dejarán de transmitirse y por qué?

El 2022 ha llegado con muchas cosas inesperadas, entre ellas, el hecho de que ya no podrás ver películas de Disney en la televisión abierta de México. Y no solo eso, programas, series y todo su contenido ya no estará disponible pero ¿por qué? Aquí los detalles.

Disney reveló a Xataka México, medio especializado en tecnología, que en este año quitará todo su contenido, incluyendo los canales de televisión por cable.

La empresa reveló al medio que será a finales de 022 cuando desaparezcan los canales para darle paso a una nueva era, que forma parte de su estrategia de contenido pero cuáles serán los canales que ya no podrás ver.

Canales de Disney que quitarán en México

Disney dio a conocer que los canales que eliminará serán:

Nat Geo Wild

Nat Geo Kids

Disney XD

Disney FMX

Star Life

Además, de estos canales, Star Premium también saldrá de México, por lo que el paquete de canales de paga quedará fuera a partir del 31 de enero.

Por lo que si eres fan de alguno de estos canales, tienes que seguir leyendo pues no todo son malas noticias y ahora te diremos dónde podrás verlos nuevamente.

¿Por qué Disney sacará de Mexico sus canales?

De acuerdo con Disney, la decisión de sacar sus canales de nuestro país se debe a la estrategia que tiene la compañía de ponerlos todos en su plataforma streaming Disney+ para así motivar a al público a adquirir el servicio.

Con estos cambios, la empresa busca darle a los usuarios un contenido más completo de su plataforma digital y poder consolidarse en el mercado.

Y es que desde que Netflix llegó al mundo, la empresa le dio un duro golpe a los canales de paga y ni qué decir de la TV Abierta que para muchos comenzó a ser obsoleta debido a la gran oferta de contenido que la plataforma trajo consigo.