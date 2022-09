Premios Emmy 2022: en estas plataformas puedes ver las series premiadas

La entrega de los premios Emmy que se realizó la noche de este lunes, donde las producciones de HBO arrasaron nuevamente, está en la boca de todos.

Las series que se pueden ver a través de esta plataforma arrasaron en las categorías técnicas y artísticas que reconocen lo mejor de la producción televisiva. Aunque también se reconocieron trabajos de Apple TV+; Star+, Prime Video y Netflix.

¿Dónde ver las series ganadoras en los Emmy 2022?

The White Lotus

Drama, comedia y sátira, todo en una historia que hace una radiografía de los huéspedes y trabajadores de un resort en Hawai. Ahí desfilan, con sus propios problemas y traumas una pareja de recién casados, una mujer solitaria en busca de amor y una familia que aparenta ser perfecta. A ellos se unen las historias del personal del complejo turístico, hombres y mujeres que a pesar de vivir en un paraíso, pasan sus días estresados, frustrados y buscando un escape a su realidad. The White Lotus es una miniserie de seis capítulos, escrita y dirigida por Mike White, quien cosechó dos Emmy por su trabajo, es una miniserie que se puede ver en la plataforma HBO Max.

Succession

Es una ficción que puede compararse capítulo a capítulo con la realidad. Retrata la vida de lujo, traición y poder de una familia dueña de un conglomerado de medios de comunicación que ante el inminente retiro del patriarca (Logan Roy, interpretado por Brian Cox) se enfrascan en una lucha por obtener el trono familiar. Una carrera por llevarse una silla, que aún no acaba por quedar vacía. Esta historia de Jesse Armstrong, de tres temporadas y 29 capítulos, que espera el estreno de la 4ta y última entrega, presenta a cuatro hermanos y las acciones de las que son capaces por ganar la preferencia del padre. Disponible en HBO Max.

Ted Lasso

Un coach de futbol americano exitoso a nivel amateur, viaja a Europa para tomar las riendas de un equipo de futbol soccer que lucha por no bajar a la segunda división. El detalle es que este líder deportivo, llamado Ted Lasso, no sabe ni las reglas, ni las estrategias de este deporte. Lo contrata una viuda despechada que quiere vengarse de su ex hundiendo a su equipo. Lasso enfrenta a los jugadores y a la afición en una comedia que por segundo año consecutivo ganó las principales categorías del Emmy: Mejor comedia, Mejor actor para Jason Sudeikis, Mejor actor secundario para Brett Goldstein, que interpretan al coach y al líder del equipo, un hombre generoso y un gruñón empedernido, respectivamente. La serie está disponible en Apple TV+.

The Dropout

Una historia de la vida real que sobrepasa los límites de lo creíble. Amanda Seyfreid, ganó el Emmy por caracterizar a Elizabeth Holmes, una joven que logró timar a líderes de todos los niveles y áreas al convencerlos de invertir en su empresa Theranos, que vendía una tecnología inacabada con la que intentaban revolucionar los diagnósticos médicos. Ella líderaba un equipo que trabajaba en la creación de un aparato que con una sola gota de sangre del paciente podría diagnosticar diferentes enfermedades. Holmes pasó de ser considerada una promesa de la ciencia y tecnología, comparada en genio con Steve Jobs, a ser acusada de fraude por sus propios empleados. Su idea nunca se concretó, fue llevada a juicio y espera sentencia. La serie que cuenta su triunfo y caída se puede ver en Star+.

Dopesick

Esta miniserie está basada en hechos reales. El drama que vivieron decenas de familias en los Apalaches, en Estados Unidos cuando se enfrentaron a la epidemia de opiáceos, recetados para mitigar el dolor, pero que causaban un efecto secundario: la adicción. Michael Keaton ganó el Emmy por dar vida al doctor Samuel Finnix, el médico de un pueblo que termina cediendo a la adicción, pero se da cuenta del papel de una farmacéutica que indujo a centenas de médicos a recetar el medicamento falseando documentos sobre sus efectos adictivos. La historia de ocho episodios está disponible en Star+.